นักวิทยาศาสตร์ พบสัญญาณใหม่ การมีอยู่ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ ใกล้โลก
บีบีซี รายงานว่า พบสัญญาณใหม่ บ่งชี้ว่ามีดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ใกล้โลก ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ในระบบดาวที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะที่สุด ด้วยระยะห่างประมาณ 4 ปีแสงครึ่ง ดาวเคราะห์ที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตดวงนี้ถือว่า เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้โลกในทางดาราศาสตร์
สัญญาณบ่งชี้ดังกล่าว ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์อันทรงพลัง ซึ่งสามารถตรวจพบระบบดวงดาวของอัลฟาเซนทอรี (Alpha Centauri) ทั้งนี้ ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกตรวจพบเมื่อปีที่แล้ว แต่แล้วมันก็ได้หายไปจากการสังเกตการณ์ในครั้งต่อมา ซึ่งนักดาราศาสตร์ต้องตรวจสอบดูอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีอยู่จริง
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับการค้นพบนี้ เนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบ (Exoplanet) ดวงนี้ มีความคล้ายคลึงกับดวงอาทิตย์ ดร. คาร์ลี ฮาเวตต์ รองศาสตราจารย์ด้านเครื่องมือวัดทางอวกาศมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดกล่าวว่า “สี่ปีเป็นระยะทางที่ไกลมาก แต่ในแง่ของกาแล็กซีแล้วถือว่าใกล้มาก มันอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเรา”
ดร.คาร์ลี กล่าวต่อว่า มันโคจรรอบดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ และมีอุณหภูมิความสว่างใกล้เคียงกัน นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราต้องการพิจารณาถึงโลกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ดาวเคราะห์ดวงนี้ มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ในระบบสุริยะ เหมือนดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยเมฆแก๊สหนาแน่น