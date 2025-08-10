พระ-จนท.วัดเส้าหลินแห่ลาออก หลังเจ้าอาวาสคนใหม่ปรับกฎเข้มขึ้น ลดเวลาใช้มือถือ
เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่า วัดเส้าหลิน ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน รายงานว่า พระและเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน ได้ลาออกจากวัดเส้าหลิน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก หลังจากที่เจ้าอาวาสคนใหม่ “ซื่อ ยินเล่อ” ได้ออกกฎเหล็ก ลดเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือของทุกคน รวมทั้งเข้มงวดเรื่องอาหาร และทำงานล่วงเวลา
ทั้งนี้ ยินเล่อ ได้เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสคนใหม่ของวัดเส้าหลิน หลังจากเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา “ซื่อ หย่งซิ่น” เจ้าอาวาสคนเก่าถูกถอดสมณศักดิ์ออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวันเส้าหลิน ข้อหายักยอกทรัพย์ และลอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวจนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์และคลอดลูก (อ่านข่าว จีนถอดสมณศักดิ์ ซื่อหย่งซิ่น เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ยักยอกทรัพย์ ลอบสัมพันธ์สาวจนมีลูก )
ทั้งนี้ ซื่อ ยินเล่อ ปัจจุบัน อายุ 59 ปี ได้รับการแต่งตั้งขึ้นแทนเจ้าอาวาสคนเดิม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมีการประกาศการปฏิรูปใหญ่ 5 ข้อทันที คือ 1.ระงับการแสดงเชิงพาณิชย์ 2.ห้ามประกอบพิธีกรรมให้พรที่มีราคาสูง 3.ยกเลิกร้านค้าในวัด 4.ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพระสงฆ์ผ่านการทำเกษตรกรรม และ 5.ปฏิรูปการกระจายรายได้ โดยยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์
เจ้าอาวาสคนใหม่ ยังแสดงความกังวลว่า พระภิกษุบางรูอาจหลงออกไปจากแนวทางแห่งธรรม โดยกล่าวว่า “บัดนี้ พระภิกษุบางรูปไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง หรือทำงานอย่างถูกต้อง”
พร้อมกับยกตัวอย่าง เช่น พระสงฆ์บางรูปสั่งอาหารขณะที่อยู่ในห้องปฏิบัติธรรม หรือ ฟังเพลงป๊อปจากหูฟัง ขณะกำลังสวดมนต์
เจ้าอาวาส “ซื่อ ยินเล่อ” ยังได้ระงับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของทีมศิลปะการต่อสู้ของวัดเส้าหลิน รวมถึงร้านค้าทางวัฒนธรรมและอื่นๆ รวมถึงร้านค้าออนไลน์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรายได้หลักของวัดเส้าหลินด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการนำ “ระบบคัดระดับล่างออก” มาใช้ ซึ่งพระสงฆ์ที่ไม่ผ่านการประเมินติดต่อกัน 3 เดือน อาจจะต้องออกจากวัดไป
กฎระเบียบใหม่ของวัด ยังมีการกำหนดวินัยของวัดที่ไม่เคยมีมาก่อนของวัดเส้าหลิน เช่น การสวดมนต์ตอนเช้าเวลา 04.30 น. ตามด้วยการทำเกษตรกรรม และการฝึกศิลปะการต่อสู้แบบเซน ในช่วงบ่าย
โดยจะต้องเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องเก็บของกลาง และห้ามทำกิจกรรมบันเทิงทุกประเภท โดยลดเวลาการอยู่หน้าจอเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น
ขณะที่เรื่องของอาหารการกิน ก็เข้มงวดมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยผัก อนุญาตให้กินเต้าหู้ได้ สัปดาห์ละครั้ง
ซึ่งกฎที่เข้มงวดขึ้น ทำให้มีชาวเน็ตบางคน แซวว่า เป็น “ชาวพุทธ996” ซึ่งอิงวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง ที่พนักงานต้องทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 21.00 น. สัปดาห์ละ 6 วัน
ข่าวระบุว่า การออกกฎที่เข้มงวดขึ้น ทำให้เกิดกระแสการลาออกจากวัด โดยหลังจากเจ้าอาวาสองค์ใหม่ เข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 สัปดาห์ มีพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่กว่า 30 รูป ได้ลาออกจากวัด ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่า พระที่ลาออกไป ออกไปอยู่วัดอื่น หรือสึกเลย
พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง บอกว่า ปกติเขาใช้มือถือในการอ่านคัมภีร์ ซึ่งการยึดมือถือไป ทำให้รู้สึกเหมือนเสียแขนไปข้างหนึ่ง ส่วนพระอีกรูปหนึ่ง บอกว่า ตอนนี้ได้กลิ่นผักแล้ว เหมือนจะอาเจียน
อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติครั้งใหญ่ของวัดเส้าหลิน จนทำให้มีพระลาออกจำนวนมากนั้น ทำให้เกิดประเด็นโต้เถียงดุเดือดบนโลกออนไลน์ของจีน บ้างก็ว่า เป็นการคัดกรองพระปลอม ที่บวชมาเพื่อแสวงหาความสุขในชีวิต บ้างก็ว่า คนที่ลาออก ไม่ใช่พระแท้