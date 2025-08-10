กองกำลังทหารเกาหลีใต้ลด 20% เซ่นวิกฤตเกิดต่ำ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า จำนวนกองกำลังทหารของประเทศลดลง 20% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่จำนวน 450,000 นาย พร้อมระบุว่าการลดลงอย่างของประชากรชายที่ต้องเกณฑ์ทหารส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนนายทหาร และอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติการหากกรณีเช่นนี้ยังคงอยู่ต่อไป โดยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญกับสังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกและมีอัตราการเกิดต่ำที่สุด เพียง 0.75 เท่านั้น เมื่อปี 2024
จำนวนกองกำลังทหารเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ 2000 โดยมีนายทหารประมาณ 690,000 นาย แต่ในปี 2019 ลดลงอยู่ที่จำนวน 563,000 นาย อีกทั้ง ระหว่างปี 2019 ถึง 2025 จำนวนประชากรชายวัย 20 ซึ่งเป็นอายุที่ชาวเกาหลีเพศชายจะต้องเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 18 เดือน ลดลง 30% เหลือ 230,000 คน
กองทัพเกาหลีใต้ระบุด้วยว่า เหตุผลที่ลดเวลาประจำการจาก 21 เดือนเหลือ 18 เดือน นั่นเป็นเพราะว่าสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางทหารผ่านความร่วมมือกับสหรัฐ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้กลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายสำคัญ
งบประมาณด้านกลาโหมของเกาหลีใต้ในปี 2025 อยู่ที่ 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่ามีมากกว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือทั้งประเทศ อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมระบุว่า กองทัพยังขาดกำลังพลอยู่ 50,000 นาย จากจำนวนที่เพียงพอสำหรับการมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และประมาณ 21,000 นายของจำนวนที่ขาดแคลนนี้อยู่ในระดับนายทหารชั้นประทวน
จำนวนประชากรของเกาหลีใต้พุ่งสูงมากที่สุดในปี 2020 ที่ 51.8 ล้านคน แต่คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 36.2 ล้านคนภายในปี 2072