ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นรับข่าวดี มะกัน-จีน ต่อเวลาระงับภาษี 90 วัน ลุ้น ทรัมป์พบสี ปีนี้
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม หลังสหรัฐอเมริกาและจีน สองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศขยายเวลาระงับการบังคับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันออกไปอีก 90 วัน ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศขยายเวลาสงบศึกภาษีกับจีนออกไปอีก 90 วัน ทำให้หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีที่อาจสูงถึงระดับสามหลักกับสินค้าจีน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนและตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้
ทรัมป์โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาว่า เขาได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าจีนออกไปจนถึงเวลา 00:01 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ของวันที่ 10 พฤศจิกายน
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกคำสั่งระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ ในช่วงเช้าวันอังคาร และเลื่อนการเพิ่มรายชื่อบริษัทสหรัฐที่เคยถูกประกาศไว้ในเดือนเมษายนเข้าไปในบัญชีจำกัดการค้าและการลงทุนของจีนออกไปอีก 90 วันเช่นกัน
คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ระบุว่า สหรัฐยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความเท่าเทียมทางการค้าในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน และความกังวลด้านความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
เดิมทีข้อตกลงสงบศึกด้านภาษีระหว่างจีนและสหรัฐกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐ การขยายเวลาไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสำหรับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งรวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และของเล่น ซึ่งจะยังสามารถนำเข้าไปยังสหรัฐได้ในอัตราภาษีต่ำ
คำสั่งใหม่นี้ป้องกันไม่ให้สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจีนสูงถึง 145% ขณะที่จีนตั้งภาษีสินค้าสหรัฐไว้ที่ 125% ซึ่งอัตราภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรทางการค้าระหว่างสองประเทศ โดยคำสั่งนี้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนไว้ที่ 30% ขณะที่จีนกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐไว้ที่ 10%
“จากการหารือเหล่านี้ จีนยังคงดำเนินขั้นตอนสำคัญในการแก้ไขข้อตกลงการค้าที่ไม่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และแก้ไขข้อกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ” ทรัมป์ระบุ และว่า “เราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
ทรัมป์กล่าวระหว่าแถลงข่าว โดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อน ทรัมป์ใหสัมภาษณ์กับ CNBC ว่า สหรัฐและจีนใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้าแล้ว และเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีก่อนสิ้นปีนี้ หากสามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้
เวนดี คัตเลอร์ อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าของสหรัฐ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งรองประธานสถาบันนโยบายสมาคมเอเชีย กล่าว นี่เป็นข่าวดี เมื่อรวมกับมาตรการผ่อนคลายความตึงเครียดที่สหรัฐและจีนได้ดำเนินการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามหาทางบรรลุข้อตกลงบางอย่าง ที่จะช่วยปูทางไปสู่การประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองในฤดูใบไม้ร่วงนี้
ด้านจีนกล่าวว่าการขยายเวลาดังกล่าวเป็น มาตรการเพื่อปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำทั้งสองได้บรรลุระหว่างการหารือกันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน และจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลก
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทสหรัฐที่แข็งแกร่ง และความชัดเจนในเรื่องอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐต่อคู่ค้ารายสำคัญ
ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยล่าสุดบวกเพิ่มขึ้น 2% หลังตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งหลังเจอวันหยุดในวันจันทร์ โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามทิศทางของดัชนีหุ้นโลกในปีนี้ ส่วนดัชนี ASX ของออสเตรเลียก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน ก่อนการประชุมนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกของ MSCI ที่ไม่รวมญี่ปุ่น ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีบลูชิพของจีนทรงตัว และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.1% ในช่วงเช้า
ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด ขณะที่กำลังรอความชัดเจนว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้าแบบยั่งยืนได้หรือไม่ หรือห่วงโซ่อุปทานโลกจะถูกรบกวนอีกครั้งจากการกลับมาเก็บภาษีนำเข้าระดับสูง
เชน โอลิเวอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจาก AMP ในซิดนีย์กล่าวว่า การขยายเวลาสงบศึกภาษีสหรัฐ–จีนครั้งล่าสุด ที่ทำให้มีการคงสภาพเดิมต่อไปก่อน จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในตลาดทันที
ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญอย่างทองคำร่วงเกือบ 1.6% เมื่อวันจันทร์ หลังจากทรัมป์ประกาศว่าจะไม่เก็บภาษีทองคำแท่งนำเข้า ล่าสุดปิดที่ 3,354 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านราคาน้ำมันทรงตัวก่อนที่จะถึงการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม ระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เพื่อเจรจายุติสงครามในยูเครน โดยการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันของสหรัฐต่อรัสเซีย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการลงโทษมอสโก หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้