ปธน.โสมขาว จ่อหารือ ‘ทรัมป์’ 25 ส.ค. มุ่งกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจ-ความมั่นคง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ จะมีการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐ ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ เพื่อหารือถึงการกระชับความเป็นพันธมิตรระหว่างสองชาติรวมถึงในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
คณะทำงานของประธานาธิบดีอีระบุเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่า ในการหารือดังกล่าวจะมีเนื้อหาหลักคือเรื่องการยกระดับเป็นความเป็นพันธมิตรความมั่นคงอย่างรอบด้านที่มุ่งไปสู่อนาคต และความเป็นพันธมิตรความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวอีกว่า จากข้อตกลงการค้าที่สองประเทศได้บรรลุเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้นำเกาหลีใต้และสหรัฐจะมุ่งผลักดันความเป็นพันธมิตรในด้านการผลิต อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี และการต่อเรือ
หลังจากที่อี แจมยองชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายน นายอีได้ให้ความสำคัญไปที่การนำพาเกาหลีใต้ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักให้รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกที่เป็นผลมาจากนโยบายภาษีของทรัมป์
ภายหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงการค้าได้สำเร็จเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้เกาหลีใต้ถูกสหรัฐคิดภาษีศุลกากรในอัตรา 15% โดยทรัมป์บอกว่าเกาหลีใต้จะประกาศแผนการลงทุนในการประชุมสุดยอดที่จะถึงนี้ และเกาหลีใต้มุ่งมั่นที่จะลงทุนในสหรัฐเป็นมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทรัมป์จะมีสิทธิเลือกในการลงทุนดังกล่าวด้วย