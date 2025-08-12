เนปาลใจป้ำ! เปิดให้ปีนเขาฟรี 97 ยอด หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ห่างไกล
วันที่ 12 สิงหาคม บีบีซี รายงานว่า เนปาลเปิดให้ปีนเขาฟรี 97 ยอด ในขณะที่นักท่องเที่ยวปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เพิ่มสูงขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล เนปาล มีแผนจะเปิดให้นักท่องเที่ยว ปีนเขาหิมาลัยฟรี 97 ยอด ในอีก 2 ปีข้างหน้า ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม สูงถึง 15,000 ดอลลาร์ (ราว 4 แสนบาท) เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังยอดเขาสูงที่สุดในโลกอย่าง เอเวอเรสต์ นอกจากนี้ยังนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี
กรมการท่องเที่ยวเนปาล เปิดเผยว่า หวังว่าการเริ่มต้นครั้งนี้จะทำให้ได้เน้นย้ำถึงจุดหมายปลายทางที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศ
การปีนเขาเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเนปาล เป็นที่ตั้งของภูเขาสูงที่สุดถึง 10 ลูก ของโลก และสำหรับรายได้จากการปีนเขาเมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ 5.9 ล้านดอลลาร์ โดยยอดเขาเอเวอเรสต์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ยอดเขาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ในจังหวัดกรณาลีและสุทูรปัศจิมของเนปาล ซึ่งมีความสูง 5.9 พันเมตร และ 7.1 พันเมตร โดยทั้ง 2 จังหวัด ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศ และยังถือว่า เป็นจังหวัดยากจนที่สุดและพัฒนาน้อยที่สุดของประเทศด้วย
หิมาล เกาตัม ผู้อำนวยการกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า แม้เทือกเขาเหล่านี้ จะมีความสวยงามตระการตา แต่จำนวนนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาที่นี่กลับน้อยมาก เนื่องจากเข้าถึงพื้นที่ได้ยากลำบาก โดยเราหวังว่ามาตรการใหม่นี้จะเป็นประโยชน์
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า ทางการมีแผนจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อกับพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ และชุมชนในพื้นที่จะรับมือกับนักปีนเขาที่หลั่งไหลเข้ามาได้ดีขนาดไหน หากโครงการปีนเขาฟรีประสบความสำเร็จ