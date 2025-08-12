ไปกันใหญ่! ‘ทรัมป์’ ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปวอชิงตัน อ้างอาชญากรรมพุ่งสูง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ว่าจะส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติจำนวน 800 นายไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเข้าควบคุมสำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นการชั่วคราว โดยบอกว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรในเมืองหลวง แม้ว่ามูเรียล โบว์เซอร์ ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันจากพรรคเดโมแครตจะยืนยันว่าอาชญากรรมรุนแรงในกรุงวอชิงตันลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 30 ปีก็ตาม
ทรัมป์ได้ใช้มาตราที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีเข้าควบคุมสำนักงานตำรวจได้เป็นเวลา 30 วันเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พร้อมกับประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสาธารณะ” ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทรัมป์กล่าวแถลงการณ์ที่ทำเนียบขาวว่า เขาต้องช่วยเหลือกรุงวอชิงตันจากคลื่นของความไม่เคารพกฎหมาย “เมืองหลวงของเรากำลังถูกยึดโดยแก๊งหัวรุนแรงและอาชญากรกระหายเลือด” ทรัมป์กล่าว แม้ว่าสถิติจะชี้ว่าการก่ออาชญากรรมรุนแรงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 แต่ในปี 2024 การก่ออาชญากรรมรุนแรงในวอชิงตันลดลง 35% และลดลงอีก 26% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2025
นี่ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ทรัมป์ส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไปยังเมืองที่ผู้ว่าการรัฐมาจากพรรคเดโมแครต หลังก่อนหน้านี้ทรัมป์ส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไปยังนครลอสแอนเจลิสเพื่อปราบปรามการประท้วงรุนแรงโดยไม่ผ่านการยินยอมจากนายแกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือนมิถุนายน
ทรัมป์ยังส่งสัญญาณว่าอาจส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไปยังเมืองอื่นๆ ที่ผู้ว่าการรัฐมาจากพรรคเดโมแครต เช่น ชิคาโก ที่มีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงมานานหลายปีแม้ว่าการก่ออาชญากรรมจะลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งทรัมป์เคยกล่าวโจมตีเมืองต่างๆ ที่เป็นฐานเสียงของเดโมแครตเช่น บัลติมอร์ ชิคาโก และกรุงวอชิงตัน ว่ามีปัญหาการก่ออาชญากรรมสูง
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายจากหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งได้มาควบคุมดูแลในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และแพม บอนดี รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะควบคุมกำลังพลตำรวจ ด้านกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจะเข้ามาทำหลายหน้าที่ อาทิ การควบคุมดูแล การส่งกำลังบำรุง และช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม โบว์เซอร์กล่าวว่าเธอและคณะทำงานจะร่วมมือกับรัฐบาลกลางต่อไป แม้ว่าเธอจะปฏิเสธว่ากรุงวอชิงตันไม่ได้เจอกับปัญหาอาชญากรรมพุ่งสูงอย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างก็ตาม โบว์เซอร์กล่าวว่ากฎหมายอนุญาตให้ทรัมป์มีอำนาจเข้าควบคุมสำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันเป็นการชั่วคราวได้ แต่อัยการสูงสุดของกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการกระทำของทรัมป์ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และคณะอัยการกำลังพิจารณามาตรการทั้งหมดที่มีอยู่