รมว.กต.กัมพูชาฟ้อง UN ข้อตกลงหยุดยิงเปราะบาง อ้างเหตุไทยละเมิด
นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ต่อข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างกัมพูชาและไทย
นายชุม ซอนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวระหว่างแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ว่า กองทัพไทยยังคงยกระดับการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมทั้งการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีผลผูกพัน
ชุม ซอนรี ระบุว่า นับตั้งแต่การหยุดยิงที่ตกลงกันไว้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม กองทัพไทยรุกล้ำเข้ามาในดินแดนกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีการวางลวดหนามและก่อสร้างสิ่งต่างๆ อย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่