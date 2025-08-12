ต่างประเทศ

รมว.กต.กัมพูชาฟ้อง UN ข้อตกลงหยุดยิงเปราะบาง อ้างเหตุไทยละเมิด

(แฟ้มภาพ) นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา / AP

นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ต่อข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างกัมพูชาและไทย

นายชุม ซอนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวระหว่างแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ว่า กองทัพไทยยังคงยกระดับการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมทั้งการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีผลผูกพัน

ชุม ซอนรี ระบุว่า นับตั้งแต่การหยุดยิงที่ตกลงกันไว้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม กองทัพไทยรุกล้ำเข้ามาในดินแดนกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีการวางลวดหนามและก่อสร้างสิ่งต่างๆ อย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

