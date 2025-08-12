โฆษกรัฐบาลกัมพูชายัน ไม่เคยวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ข้อกล่าวหาไทยไร้มูล
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชรายงานว่า นายเพน โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ไม่มีการสอบสวนที่น่าเชื่อถือ และเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดปัญหา
ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายเพน โบนา ย้ำว่า ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยต่อกัมพูชานั้นไม่มีมูลความจริง ขาดการสอบสวนจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่น่าเชื่อถือ และเป็นการกุข้อกล่าวหาขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อปลุกปั่น
ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ตั้งแต่ปี 1999 กัมพูชาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากความสำเร็จและผลงานในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และความมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก กัมพูชาสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปแล้วกว่า 1 ล้านลูก และวัตถุระเบิดจากความขัดแย้งในอดีตที่ยังไม่ระเบิดอีกกว่า 3 ล้านชิ้น ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน และทำให้ชุมชนมีที่ดินปลอดภัยเพื่อใช้ประโยชน์
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการออกแถลงการณ์สาธารณะ เนื่องจากข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงอาจบั่นทอนเจตนารมย์ของการหยุดยิง และทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวด้วยว่า หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดของกัมพูชา (CMAA) ก็ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งกล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่ โดย CMAA ย้ำชัดว่า กัมพูชายืนหยัดในจุดยืนที่จะไม่ใช้และไม่มีเจตนาที่จะใช้ทุ่นระเบิดใหม่
กัมพูชาหวังว่าไทยจะเคารพข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมกัมพูชา–ไทย (GBC) สมัยวิสามัญ โดยเฉพาะข้อ 2 ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร รวมถึงการงดลาดตระเวนเกินกว่าตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
ทั้งนี้ กัมพูชายืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และประชาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อกับทุ่นระเบิด เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและส่งเสริมความปลอดภัย