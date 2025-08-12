บริษัทรัสเซียจัดเต็ม ผุดโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลีเหนือ พาตีกอล์ฟ-เที่ยวรีสอร์ตใหม่ ครบวงจร
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า บริษัทรัสเซียแห่งหนึ่ง เปิดทัวร์ให้เยี่ยมชมสนามกอล์ฟ 18 หลุม แห่งเดียวในเกาหลีเหนือ ซึ่งมักสงวนไว้ให้กับนักการทูต หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเท่านั้น โดยกระตุ้นความสนใจด้วยแผนเดินทางที่มาพร้อมกับรีสอร์ตของสนามกอล์ฟริมทะเลสาบด้วย
บริษัททัวร์สัญชาติรัสเซีย วอสต็อก อินตูร์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทัวร์ประเทศเกาหลีเหนือ ระบุโปรโมชั่นทัวร์ไว้ว่า เรทราคาจะอยู่ที่ 1.3 พันดอลลาร์ (ราว 4 หมื่น) โดยเปิดให้เยี่ยมชมระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน รวมกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นกอล์ฟที่สนามเปียงยาง และแวะชมสถานที่สำคัญในเมืองหลวง
โปรโมชั่นสนามกอล์ฟ 18 หลุม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก พร้อมไกด์ที่พูดภาษารัสเซีย รวมเบ็ดเสร็จไปในทัวร์แล้ว แต่มีข้อแม้ว่า นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 ดอลลาร์ (ราว 1.6 พัน) ต่อรอบของการตี และต้องเสียค่าลูกกอล์ฟราคาอันละ 2 ดอลลาร์ (ราว 60 ) และค่าเช่าไม้กอล์ฟอีก 15 ดอลลาร์ (ราว 400 ) และสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งรถกอล์ฟ จะมีค่าใช้จ่าย 15 ดอลลาร์ต่อหลุม หรือ 100 ดอลลาร์ตลอดทั้งวัน (ราว 3 พัน)
อินนา มูกินา ซีอีโอของวอสต็อก อินตูร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสนามกอล์ฟแห่งนี้ โดยทางบริษัทได้โพสต์ภาพของเธอ ขณะโพสต์ท่ากับไม้กอล์ฟ ที่สนามเปียงยาง
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปี เกาหลีเหนือได้พยายามทำให้สนามกอล์ฟแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยเชิญนักกอล์ฟต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แต่ถึงอย่างไร เกาหลีเหนือยังคงปิดกั้นนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นนอกจากรัสเซีย
โปรโมชั่นรีสอร์ตริมชายหาด พร้อมทัวร์ประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือ
นอกจากสนามกอล์ฟแล้ว บริษัททัวร์รัสเซียแห่งนี้ ยังจัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวริมชายหาดในเกาหลีเหนือแบบครบวงจร พร้อมรีสอร์ตติดชายหาดชื่อว่า คัลมา ในเมืองวอนซาน ระยะเวลาทัวร์จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน และสำหรับราคาโปรโมชั่น รวมที่พักโรงแรม 4 ดาว พร้อมอาหารทุกมื้อ และไกด์นำเที่ยวพูดภาษารัสเซีย
ตามข้อมูลของหน่วยงาน ระบุว่า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 3-5 คน ราคาอยู่จะที่ 1.5 พันดอลลาร์ต่อคน (ราว 4.8 หมื่น) และสำหรับกลุ่มใหญ่จะได้รับส่วนลด โดยทางหน่วยงาน อธิบายไว้ว่า ทัวร์นี้ถือว่าพิเศษที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือของจริงที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งจากตะวันตก
รายงานได้ระบุว่า ในวันแรก นักท่องเที่ยวจะขึ้นรถบัสจากวลาดิวอสต็อก ไปยังสถานีคาซานของรัสเซีย จากนั้นต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟเพื่อเข้าเกาหลีเหนือ โดยจะผ่านสถานีแม่น้ำทูเมน ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเขตท่องเที่ยว
นอกจากนี้ มีการเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้เปิดรีสอร์ตคัลมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม แต่กลับระงับไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม จึงถูกคาดเดาว่า การระงับเข้าพักเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เจอตอนการทดลองเปิด
