ไต้ฝุ่นโพดุล จ่อพัดขึ้นฝั่งไต้หวัน ทางการเร่งอพยพปชช.นับร้อย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไต้ฝุ่นโพดุล ความรุนแรงระดับปานกลาง ที่มีความเร็วลมสูงสุด 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางเมืองไถตง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน โดยกำลังมีความรุนแรงมากขึ้นและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งที่เกาะไต้หวันในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ ทำให้เมืองฮัวเหลียนต้องอพยพประชาชนเกือบ 700 ชีวิตไปยังที่ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อป้องกันภัยพิบัติไต้หวัน กล่าวขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและอพยพออกจากพื้นที่ และทางการไต้หวันกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมามากถึง 600 มิลิเมตรในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากที่ไต้ฝุ่นโพดุลพัดขึ้นฝั่งไต้หวันแล้ว คาดว่าจะพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางมณฑลฝูเจี้ยนภายในสัปดาห์นี้
หลายพื้นที่ของไต้หวันเพิ่งได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีกระแสลมแรงเป็นประวัติการณ์ สร้างความเสียหายแก่กริดไฟฟ้าของไต้หวันและบ้านเรือนของประชาชน โดยไต้หวันมักถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มบ่อยครั้ง โดยเฉพาะตามแนวพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง