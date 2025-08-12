บุกโรงถ่าย ละครสั้นจีน มณฑลเจียงซี แค่ 7-10 วันถ่ายจบเรื่อง เปิดพล็อตยอดฮิตโดนใจผู้ชม
ละครซีรีส์จีน ไม่เพียงจะฮอตฮิตในหมู่ผู้ชมชาวจีน แต่ยังโดนใจเหล่าผู้ชมชาวไทยด้วย และด้วยมีเรื่องใหม่ๆ หมุนเวียนมาให้ชมอยู่เสมอ ทำให้เกิดคำถามว่า แต่ละเครื่องใช้เวลาถ่ายทำเท่าใด
ไชน่า ซินหัว พาเยี่ยมชมฐานการผลิตละครสั้น หรือ ซีรีส์สั้นในเขตอวี๋เจียง เมืองอิงถาน มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ซึ่งดัดแปลงพื้นที่จากศูนย์การผลิตแว่นตาที่ถูกทิ้งร้าง และปัจจุบันมีฉากสำหรับถ่ายทำกว่า 100 ฉาก ทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน สำนักงาน บ้านหรู หรือโรงแรม โดยที่นี่ได้ผลิตละครสั้นหรือซีรีส์สั้นกว่า 100 เรื่องต่อปี และนำพาความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่ท้องถิ่น
ละครสั้นหรือซีรีส์สั้นของจีนได้รับความนิยมจากทั่วโลกด้วยเนื้อเรื่องหักมุมที่ดึงดูดใจและความยาวของเรื่องราวที่กำลังดี โดยตลาดละครสั้นหรือซีรีส์สั้นเหล่านี้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำรายได้สูงกว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ระดับชาติเป็นครั้งแรกในปี 2024 รวมถึงครองใจผู้ชมทั่วโลกด้วยยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชันรับชมสะสมเกือบ 950 ล้านครั้ง เมื่อนับถึงเดือนมีนาคม
อู๋ฝูเจียง ผู้กำกับจากบริษัท กว่างโจว จิ่นฝาน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าละครสั้นหรือซีรีส์สั้นทั้งหมดถูกผลิตอย่างรวดเร็วและมีการเดินเรื่องอย่างฉับไวมาก การถ่ายทำหนึ่งเรื่องสามารถเสร็จสิ้นภายใน 7-10 วัน และความรักโรแมนติกของซีอีโอจอมบงการถือเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด ควบคู่กับเรื่องราวการแก้แค้น แนวย้อนยุค และแฟนตาซี
เสิ่นกุ่ย ผู้กำกับจากบริษัท เจียงซี โป๋หลิน ฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่าเสน่ห์ชูโรงของละครสั้นหรือซีรีส์สั้นแนวตั้งสรุปได้ด้วยคำว่า “ความพึงพอใจในทันที” (instant gratification) ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับชม
อนึ่ง ฐานการผลิตละครสั้นหรือซีรีส์สั้นแห่งนี้ในมณฑลเจียงซี กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตละครสั้นหรือซีรีส์สั้นขนาดใหญ่ที่สุดของจีน และพลิกชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นเกือบ 2,000 คน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเล่นเป็นตัวประกอบ เช่น ไช่จื้อกัง วัย 35 ปี ที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่นี่ มักแวะไปรับบทหัวแก๊งมาเฟียอยู่เป็นประจำ
ถงข่ายหลิน นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่ง กล่าวว่าอยากใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์เลยออกมาทำงานหาประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนหลินจื่อเจี้ยน นักศึกษามหาวิทยาลัยอีกคน กล่าวว่าตอนนี้เขาได้เล่นเป็นตัวประกอบมากกว่า 10 ครั้งแล้ว พอว่างก็จะแวะมารับจ้างเพราะอาศัยอยู่ใกล้ๆ โดยงานนี้ทำให้ได้เงินค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ พอได้เติมความสุขในชีวิต
รายงานเสริมว่าฐานการผลิตละครสั้นหรือซีรีส์สั้นแห่งนี้รับรองการถ่ายทำในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี 2025 มากกว่า 100 เรื่อง และกำลังเกิดฐานการผลิตลักษณะเดียวกันขึ้นทั่วจีน ส่วนแพลตฟอร์มรับชมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ รีลชอร์ต (ReelShort) ดรามาบ็อกซ์ (DramaBox) และกูดชอร์ต (GoodShort)