บินเล็ก ตกกระแทกรันเวย์ ไถลชนเครื่องบินหลายลำ จุดไฟลุก กลางสนามบินมะกัน ไร้ตายเจ็บ (คลิป)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อเครื่องบินเล็กชนิดเครื่องยนต์เดียวลำหนึ่ง ซึ่งมีผู้อยู่บนเครื่องรวม 4 คน ประสบเหตุตกกระแทกรันเวย์ ขณะนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดที่สนามบินคาลิสเปล ในรัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาราว 14.00 น.ของวันจันทร์ (11 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะไถลพุ่งชนเครื่องบินหลายลำที่จอดอยู่บนลานจอด จนเกิดเปลวไฟลูกใหญ่ลุกปะทุขึ้นพร้อมส่งกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์นี้
จอร์แดน เวเนซิโอ ผู้บัญชาการตำรวจคาลิสเปล กล่าวว่า การสอบสวนเบื้องต้นบ่งชี้ว่านักบินได้สูญเสียการควบคุม ทำให้เครื่องบินตกกระแทกรันเวย์ จนเสียหลักพุ่งชนเครื่องบินที่จอดอยู่ จนเกิดไฟลุกไหม้และลุกลามพื้นที่ก่อนที่จะดับไฟลงได้
เจย์ ฮาเกน หัวหน้าหน่วยดับเพลิงอ้างผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เครื่องบินตกกระแทกพื้นตรงปลายรันเวย์และพุ่งชนเข้ากับเครื่องบินที่จอดอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินเล็กดังกล่าวสามารถเอาตัวเองออกมาจากเครื่องบินได้ หลังจากเครื่องบินหยุดนิ่งแล้ว จากเหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ซึ่งต่างได้รับการปฐมพยาบาลที่สนามบิน
เครื่องบินเล็กลำนี้ ซึ่งบินมาจากเมืองพูลแมน ในรัฐวอชิงตัน เป็นเครื่องบินเทอร์โบพร็อพ Socata TBM 700 สร้างขึ้นในปี 2011 และเป็นของบริษัท Meter Sky LLC