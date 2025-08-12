แร๊พเปอร์ดัง สั่งหยุดคอนเสิร์ต ก่อนตำหนิ แม่ที่พาลูกน้อย 1 ขวบ มาดูโชว์ ชี้ไร้ความรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สื่อต่างประเทศ รายงานว่า แร็พเปอร์ชื่อดัง ชาวโคลอมเบีย Maluma หยุดการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต เพื่อตำหนิแม่ที่นำลูกน้อยวัยทารกเข้าดูคอนเสิร์ต ที่เม็กซิโกซิตี้ ศิลปินหนุ่ม กำลังจะสิ้นสุดทัวร์คอนเสิร์ต “+Pretty +Dirty World Tour” หยุดแร็พทันที หลังจากสังเกตเห็นแฟนเพลงคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กทารกพลางเต้นไปด้วย
นอกจากนี้ ยังปรากฎคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียจาก เผยให้เห็นว่า Maluma ได้ถามอายุของทารก และได้รับคำตอบว่า 1 ปี จากนั้น Maluma พูดเป็นภาษาสเปนว่า “คุณคิดว่าการพาเด็กอายุ 1 ขวบ ดูคอนเสิร์ตในที่ที่เสียงดังขนาดนี้ เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า” หลังคำพูดของศิลปินหนุ่ม ฝูงชนทั้งหลายก็โห่ร้อง เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ตัดสินของเขา
ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้น เมื่อ Maluma พูดถึงความเป็นอยู่ของเด็กน้อย โดยกล่าวว่า “ผมเพียงอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรที่นี่ คราวหน้าก็ช่วยระวังหูเขาหน่อยก็ดี” พร้อมอธิบายว่า “มันเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบเอาซะเลย คุณกำลังโน้มน้าวเขาเหมือนกับว่า เขาเป็นของเล่น เด็กคนนี้คงไม่ได้อยากอยู่ในที่นี่ด้วยซ้ำ”
อย่างไรก็ตาม Maluma ทิ้งท้ายว่า “จริงครับ ผมบอกคุณด้วยความรักและความเคารพอย่างสูงสุด ตอนนี้ผมเป็นพ่อคนแล้ว ส่วนตัวคงไม่พาปารีส (ลูก) ไปดูคอนเสิร์ตหรอก ดังนั้นสำหรับครั้งหน้า ขอให้มีสติมากขึ้นอีกหน่อยนะครับ”