มาเลเซีย-ปท.หุ้นส่วน เตรียมส่งคณะผู้แทนไปเมียนมา มุ่งผลักดันสันติภาพ-ช่วยเหลือชาวโรฮีนจา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ กล่าวว่า มาเลเซียจะร่วมกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาค รวมถึงไทย ในการส่งคณะผู้แทนร่วมไปยังประเทศเมียนมา เพื่อผลักดันสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาที่ยังคงพักพิงอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศบังกลาเทศ
การเปิดเผยแผนการข้างต้นมีขึ้นในระหว่างที่นายอันวาร์แถลงข่าวร่วมกับนายโมฮัมหมัด ยูนุส ประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลชั่วคราวของบังกลาเทศ ที่เปิดฉากการเยือนมาเลเซียเป็นเวลา 3 วัน โดยนายอันวาร์กล่าวว่า การรักษาสันติภาพในเมียนมานั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ที่กำลังทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
นายอันวาร์กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียจะประสานงานภารกิจเกี่ยวกับเมียนมาที่กำหนดไว้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ร่วมกับคณะผู้แทนจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ทั้งกล่าวด้วยว่าเรากังวลเกี่ยวกับภาระที่บังกลาเทศต้องแบกรับในการรองรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจำนวนมหาศาล
ทั้งนี้ มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจามากกว่า 1 ล้านคน ที่หนีภัยการสู้รบและการปราบปรามจากกองทัพเมียนมา เข้ามาพักพิงอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในเมืองค็อกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศ ซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ที่สุดในโลก