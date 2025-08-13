ต่างประเทศ

ต้นไม้ช่วยชีวิต! เด็ก 3 ขวบ ตกตึก 18 ชั้น

เป็นอีกเหตุการณ์ที่สุดจะเหลือเชื่อ แต่เกิดขึ้นจริงกับเด็กชายชาวจีน วัย 3 ขวบ ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ที่พลัดตกจากอาคารที่พักอาศัยชั้น 18 ลงมาเบื้องล่าง แต่รอดชีวิตมาได้สุดปาฏิหาริย์ เพราะต้นไม้!!

เรื่องนี้เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วแดนมังกร หลังมีรายงานว่าเด็กชายวัย 3 ขวบ ที่ถูกปู่ย่าฉวยจังหวะที่หลานชายนอนหลับ แว่บออกไปซื้อของข้างนอกแป๊บนึง โดยทิ้งหลานเอาไว้ในห้องเพียงลำพัง

แต่หลานดันตื่นขึ้นมาก่อน แล้วลุกไปเข้าห้องน้ำ ก็ไม่รู้เล่นพิเรนทร์อะไรยังไง เด็กดันปีนขึ้นบนโถส้วม แล้วไต่ไปต่อที่หน้าต่างที่ไม่มีเหล็กดัด จนร่วงตกจากหน้าต่างลงไป

งานนี้เรียกว่าดวงแข็งสุดๆ เพราะในระหว่างที่ร่างกำลังดิ่งพสุธาลงไปอย่างรวดเร็ว พลันตัวก็ไปฟาดกับต้นไม้ใหญ่เข้าให้ ช่วยชะลอแรงกระแทกสู่พื้นคอนกรีตด้านล่าง ไม่ให้ร่างเละตุ้มเป๊ะ จนเจ้าหนูรอดชีวิตสุดปาฏิหาริย์

เพื่อนบ้านในตึกที่มาพบร่างเด็ก ก็รีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

แม้จะรอดชีวิตอย่างน่าตกตะลึง แต่ร่างของเจ้าหนูก็สะบักสะบอมไม่น้อย ทั้งแขนซ้ายหัก เส้นเอ็นกระดูกสันหลังได้รับความกระทบกระเทือน อวัยวะภายในบางส่วนเสียหาย แต่โชคดีที่หัวไม่เป็นอะไร

หมอที่รักษายังทึ่ง บอกเด็กยังมีสติตลอดเวลา แถมยังอ้อนพ่อให้ซื้อหุ่นยนต์ปลอบขวัญให้ด้วย

ส่วนพ่อหลังจากขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยชีวิตลูกชายเอาไว้แล้ว ยังรีบไปซื้อดอกไม้แดงช่อใหญ่ มาไหว้ต้นไม้ที่ช่วยรับร่างลูกชายไว้

ไม่งั้นป่านนี้ คงไม่ได้กอดเจ้าลูกชายตัวเป็นๆ แล้วล่ะ