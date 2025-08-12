นักวิจัย เผย 10 อาชีพเสี่ยงตกงานมากสุด หากยุค AI เข้าแทนที่ แนะอาชีพปลอดภัย

นักวิจัย เผย 10 อาชีพเสี่ยงตกงานมากสุด หากยุค AI เข้าแทนที่ พร้อมแนะอาชีพปลอดภัย
ปี 2025 นี้ หากจะเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเทคโนโลยีก็คงไม่เกินจริงสักเท่าไหร่ เนื่องจากหลายบริษัทพร้อมใจกันพัฒนาศักยภาพของ AI ออกมาให้คนทั่วโลกได้ใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini หากใช้อย่างถูกทาง AI ก็กลายเป็นเครื่องทุ่นแรงได้ในบางครั้ง แต่ขณะเดียวกัน AI เองก็สร้างความกังวลให้ใครหลายคน ทั้งความน่าเป็นห่วงถึงการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการย่อยข้อมูลด้วยตนเองของมนุษย์อาจจะถดถอยลงไปก็ได้ ซึ่งขณะนี้ เทคโนโลยี AI ก็ยังเป็นเหมือนดาบสองคมอยู่
แต่ความน่ากังวลอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ คือ AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ จนอาจเกิดความเสี่ยงในการตกงานของบางอาชีพหรือไม่
ล่าสุด นิตยสาร Newsweek ได้เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัยอาวุโสของไมโครซอฟต์ที่ได้วิเคราะห์เชิงลึก โดยการบันทึกการสนทนา โดยไม่เปิดเผยตัวตนจำนวน 200,000 รายการ ระหว่างผู้ใช้และผู้ช่วย AI ในปี 2024
ซึ่งจัดทำระบบประเมิน “คะแนนความสามารถในการนำ AI ไปใช้ได้” บูรณาการตัวบ่งชี้หลัก เช่น อัตราความสำเร็จของงาน ความครอบคลุมการใช้งาน และข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และระบุหมวดหมู่อาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
1.ล่ามและนักแปล
2.นักประวัติศาสตร์
3.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
4.ฝ่ายขาย
5.นักเขียนและนักประพันธ์
6.ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
7.โปรแกรมเมอร์เครื่องมือ CNC
8.พนักงานรับสายโทรศัพท์
9.พนักงานขายตั๋วและตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
10.ผู้ประกาศและดีเจวิทยุ
ขณะที่ในทางตรงกันข้าม งานที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก หรือการพึ่งพาอุปกรณ์จำนวนมาก มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะได้รับผลกระทบจาก AI 10 อันดัพอาชีพ ได้แก่
1.ผู้ทำหน้าที่เจาะเลือด
2.ผู้ช่วยพยาบาล
3.พนักงานกำจัดวัตถุอันตราย
4.ผู้ช่วยช่างทาสี ช่างฉาบปูน
5.ช่างทำศพ (ผู้ที่รับผิดชอบในการเตรียมศพสำหรับงานศพ)
6.ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและระบบ
7.ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้า
8.ช่างติดตั้งและซ่อมกระจกรถยนต์
9.วิศวกรเรือ
10.ช่างซ่อมและเปลี่ยนยาง
ทั้งนี้ นักวิจัยอาวุโส ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาครั้งนี้วัดระดับความทับซ้อนระหว่างความสามารถของ AI และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นย้ำว่า AI อาจเปลี่ยนวิธีการทำงาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า AI จะเข้ามาแทนที่งานเสมอไป