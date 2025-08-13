คนแรกในปวศ.! อดีตสตรีหมายเลข 1 เกาหลีใต้ เข้าคุกตามสามี
อัยการพิเศษของเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ว่า นางคิม กอนฮี อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ ภริยาอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ถูกจับกุมหลังศาลมีคำสั่งออกหมายจับในช่วงดึกของวันที่ 12 สิงหาคม จากข้อกล่าวหาทุจริตที่เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธ
หมายจับดังกล่าวทำให้นางคิมกลายเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้คนแรกและคนเดียวที่ถูกจับกุม ทำให้เธอต้องติดคุกพร้อมกับสามี อดีตประธานาธิบดียุน ซึ่งกำลังขึ้นศาลหลังถูกปลดจากตำแหน่งในเดือนเมษายน เนื่องจากความพยายามที่ล้มเหลวในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน คิมปรากฏตัวที่ศาลในชุดสูทสีดำ ก้มหัวให้กับผู้สื่อข่าว แต่ไม่ตอบคำถามหรือกล่าวถ้อยแถลงใดๆ หลังการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง เธอถูกส่งไปยังศูนย์กักกันในกรุงโซลเพื่อรอคำตัดสินตามธรรมเนียมปฏิบัติ
อัยการพิเศษซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนกล่าวผ่านแถลงสั้นๆ ว่าศาลได้อนุมัติหมายจับเพื่อควบคุมตัวคิม แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อกล่าวหาที่นางคิมกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีโทษจำคุกหลายปี ครอบคลุมตั้งแต่การฉ้อโกงหุ้น การรับสินบน ไปจนถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยเกี่ยวพันกับนักธุรกิจ ผู้นำทางศาสนา และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง
หนึ่งในข้อกล่าวหาระบุว่า เธอสวมสร้อยจี้แบรนด์ Van Cleef สุดหรูมูลค่ากว่า 60 ล้านวอน หรือราว 1.39 ล้านบาทขณะร่วมประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) กับสามีในปี 2022 ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสตามที่กฎหมายกำหนด
นางคิมยังถูกกล่าวหาว่าได้รับกระเป๋าชาแนล 2 ใบ มูลค่ารวม 20 ล้านวอน หรือกว่า 4.6 แสนบาท และสร้อยคอเพชรจากกลุ่มศาสนา ซึ่งได้รับมาเป็นสินบน เพื่อแลกกับการใช้อิทธิพลสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มดังกล่าว
โอ จองฮี โฆษกทีมอัยการพิเศษกล่าวภายหลังการพิจารณาคดีว่า อัยการยื่นคำร้องขอจับกุมคิม เพราะเกรงว่าจะมีการทำลายหลักฐานหรือแทรกแซงการสอบสวน โดยสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่า ศาลเห็นด้วยกับเหตุผลเรื่องความเสี่ยงในการทำลายหลักฐาน
โอระบุว่า คิมเคยให้การต่ออัยการว่า จี้ที่เธอสวมเป็นของปลอมที่ซื้อจากฮ่องกงเมื่อ 20 ปีก่อน แต่อัยการยืนยันว่ามันเป็นของแท้ ซึ่งถูกมอบให้โดยบริษัทก่อสร้างในประเทศเพื่อให้คิมสวมใส่ในงานประชุมสุดยอดนาโต
ทนายความของคิมยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการออกหมายจับของศาล แต่ก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยชี้ว่าของขวัญบางชิ้นที่บอกว่าเธอได้รับมาเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
ขณะที่อดีตประธานาธิบดียุน ผู้เป็นสามี กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏ ซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต เขายังถูกตั้งข้อหาใช้อำนาจในทางมิชอบและข้อหาอื่น ๆ ซึ่งเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิด และไม่ยอมเข้าร่วมการพิจารณาคดีหรือให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนของอัยการ