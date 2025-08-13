ตร.เกาหลีจับแก๊งมิจฉาชีพ แฉล็อกเป้า ‘คนรวย’ ลวงไปทริปตีกอล์ฟที่ไทย-เขมร จัดฉากรีดไถเงิน

สื่อเกาหลีตีข่าว ตร.จับแก๊งมิจฉาชีพ ล็อกเป้า ‘คนรวย’ ลวงไปทริปตีกอล์ฟที่ไทย จัดฉากรีดไถเงิน
สำนักข่าวประเทศเกาหลีใต้ รายงานกรณี จนท.ตร.เกาหลีใต้ จับกุมกลุ่มอาชญากรจำนวน 12 คน ที่วางแผนล่อลวงบุคคลฐานะร่ำรวยไปทริปตีกอล์ฟที่ไทยและกัมพูชาแล้วรีดไถเงิน โดย หัวหน้าแก๊ง อายุ 60 ปี และมีสมาชิก 1 รายทำหน้าที่ประสานงานอยู่ที่ประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
รายงานระบุว่า อาชญากรกลุ่มนี้ใช้วิธีเข้าไปสร้างความสนิทสนมกับผู้เสียหายตามงานกอล์ฟต่างๆ แล้วชักชวนผู้เสียหายเดินทางไปทริปต่างประเทศ โดยอ้างว่าได้ตั๋วฟรีมา ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อถึงที่หมายก็ชักชวนเข้าร่วมงานปาร์ตี้ จากนั้นจัดฉากให้ตกเป็นผู้กระทำความผิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์แล้วเรียกเงินเพื่อปกปิดเรื่อง สุดท้ายได้เงินไปมากกว่า 27 ล้านบาท
หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือหลอกให้ผู้เสียหายไปเล่นการพนันในกาสิโนประเทศกัมพูชา ที่อ้างว่ามีการโกงจนเป็นหนี้สินกว่า 22 ล้านบาท รวมถึงใช้วิธีจัดฉากจับตัวเพื่อนร่วมเดินทางเป็นตัวประกันแล้วรีดไถเงิน ซึ่งตั้งแต่ปี 2565 – 2567 ได้ล่อลวงบุคคลมากกว่า 10 คน ความเสียหายรวมประมาณ 65 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้ระบุว่า ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว มีสัญชาติใดบ้าง
ที่มา : koreajoongangdaily