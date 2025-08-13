ปูตินถกผู้นำคิม ตอกย้ำเป็นพันธมิตร สู้ศึกยูเครน
สื่อของรัฐเกาหลีเหนือและรัสเซียรายงานเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้หารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และความร่วมมือทางทหารในการทำสงครามกับยูเครน ก่อนที่ปูตินจะมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาที่อลาสกา ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของเกาหลีเหนือรายงานว่า ระหว่างการสนทนาในวันอังคาร ปูตินได้ยกย่องชื่นชมความกล้าหาญ วีรกรรม และจิตวิญญาณแห่งการเสียสละของทหารเกาหลีเหนือ ที่เข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังรัสเซีย เพื่อต่อต้านการรุกรานของยูเครนในภูมิภาคคูร์สก์ ซึ่งเป็นภูมิภาคติดชายแดนของรัสเซีย
ด้านสำนักข่าว TASS ของรัสเซีย อ้างข้อมูลจากทำเนียบเครมลินว่า ปูตินยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจากับทรัมป์ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์กับผู้นำคิมด้วย แต่ KCNA ไม่ได้ระบุถึงการพบปะกับทรัมป์ของปูตินแต่อย่างใด
KCNA ระบุว่า คิมได้บอกกับปูตินว่า เกาหลีเหนือจะสนับสนุนทุกมาตรการที่ผู้นำรัสเซียจะดำเนินการในอนาคต ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน ภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อปีที่แล้ว
นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน ผู้นำคิมได้ให้ความสำคัญกับรัสเซียสูงที่สุดในนโยบายการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้นจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูต และขยายความสัมพันธ์กับประเทศที่เผชิญหน้ากับสหรัฐ รัฐบาลเกาหลีเหนือยังปฏิเสธความต้องการของสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ระบุว่า ต้องการรื้อฟื้นการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งหยุดชะงักไปในปี 2019 หลังการประชุมสุดยอดระหว่างคิมกับทรัมป์ ขณะดำรงตำแหน่งในสมัยแรกประสบกับความล้มเหลว
จากการประเมินของเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปยังรัสเซียราว 15,000 นายตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และยังได้จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารจำนวนมาก รวมถึงปืนใหญ่และขีปนาวุธพิสัยไกล เพื่อสนับสนุนความพยายามทำสงครามของปูตินกับยูเครน นอกจากนี้ คิมยังตกลงที่จะส่งคนงานก่อสร้างทางทหารและเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดหลายพันคนไปยังภูมิภาคคูร์สก์ ซึ่งหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้เชื่อว่า การส่งกำลังดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้