กัมพูชาเปิดตัว สนามบินนานาชาติเตโช พร้อมใช้เดือนหน้า รองรับผู้โดยสารสูงสุด 13 ล้านคนต่อปี
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า กัมพูชาเปิดตัวสนามบินใหม่ในพนมเปญ พร้อมให้บริการภายในเดือนหน้า หัวหน้าฝ่ายการบินพลเรือนกล่าวว่า สนามบินนานาชาติเตโช (TIA) ในพนมเปญ จะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายนนี้ หลังก่อสร้างเสร็จสิ้น 100 %
นายเมา ฮาวันนัล รัฐมนตรีประจำสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ กล่าวว่า สนามบินนานาชาติเตโช จะทำการทดสอบเที่ยวบินสุดท้ายของเครื่องบินแอร์บัส A320 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ พร้อมระบุอีกว่า ในเวลา 07.00 (ตามเวลาท้องถิ่น) วันที่ 9 กันยายน เราจะออกเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการบิน ระดับ 4F
อย่างไรก็ตาม สนามบินเตโช จะมีพิธีเปิดอีกทีในวันที่ 20 ตุลาคม ภายใต้การสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต นายเมา กล่าวอีกว่า สนามบินแห่งใหม่ ระดับ 4F นี้ สามารถรองรับการลงจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น แอร์บัส A380 ได้ และสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 13 ล้านคนต่อปี ในเฟสแรก
ทั้งนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินเริ่มต้นขึ้นในปี 2563 มีบริษัท China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) เป็นผู้รับเหมา และลงทุนสร้างโดยบริษัท Cambodia Airport Investment Co., Ltd ที่มีมูลค่าการลงทุนถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 48 ล้าน) สร้างบนพื้นที่ขนาด 2,600 เฮกตาร์ (ราวหมื่นไร่) ทางตอนใต้ จ.กันดาล และตาแก้ว ห่างจากพนมเปญ 20 กิโลเมตร