เนทันยาฮูแย้ม ปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายใต้ดีลหยุดยิงใหม่ ฮามาสถึงไคโรจ่อเจรจา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ i24 News ว่า การหยุดยิงในกาซาในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงแบบครอบคลุม โดยจะปล่อยตัวตัวประกันที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียว แทนที่จะปล่อยตัวเป็นกลุ่มๆ
ต่อคำถามว่าโอกาสในการประเด็นบางส่วนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงจบลงแล้วหรือไม่ เนทันยาฮูตอบว่า จบไปแล้ว อิสราเอลพยายามใช้หลากหลายแนวทางและผ่านอะไรมากมาก แต่ในท้ายที่สุดก็ถูกหลอก พร้อมย้ำว่า ต้องการตัวประกันทั้งหมดทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว
หลังก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ชาติอาหรับระบุว่า อียิปต์และกาตาร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ไกล่เกลี่ย กำลังจัดเตรียมกรอบข้อตกลงใหม่ ซึ่งจะรวมถึงการปล่อยตัวตัวประกันทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อแลกกับการหยุดยิงถาวรและการถอนกำลังของกองทัพอิสราเอล และในวันเดียวกันนี้ คณะผู้แทนของกลุ่มฮามาสได้เดินทางถึงกรุงไคโรเพื่อเข้าร่วมการเจรจาหยุดยิงด้วย
ด้านนายบัดร์ อับเดลอัตตี (Badr Abdelatty) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ไคโรยังคงพยายามผลักดันข้อเสนอเดิมที่เสนอการหยุดยิงเบื้องต้นเป็นเวลา 60 วัน ปล่อยตัวตัวประกันบางส่วน และส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซา ก่อนเข้าสู่การเจรจาขั้นต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงถาวร
ในปัจจุบัน ฮามาควบคุมตัวประกันชาวอิสราเอลไว้ 50 คนจากเหตุโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 โดยอิสราเอลเชื่อว่ามีเพียงประมาณ 20 คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่
ทั้งนี้ เนทันยาฮูยืนกรานว่า ข้อเรียกร้องของอิสราเอลยังคงเหมือนเดิม สงครามจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมีการปล่อยตัวตัวประกันทั้งหมดและกลุ่มฮามาสยอมแพ้ ทั้งนี้ อิสราเอลยังจะควบคุมกาซาต่อไปด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
สำหรับกลุ่มฮามาส เรียกร้องข้อตกลงแบบครอบคลุมมาโดยเสมอ และจะปล่อยตัวตัวประกันที่เหลือก็ต่อเมื่อมีการปล่อยตัวประกันชาวปาเลสไตน์ หยุดยิงถาวร และการถอนกำลังของอิสราเอลออกจากฉนวนกาซา ไม่เช่นนั้นก็จะไม่วางอาวุธ