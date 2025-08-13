ไต้หวัน เตรียมรับมือ ‘ไต้ฝุ่นโพดุล’ อพยพปชช. 5 พันชีวิต ยกเลิกเที่ยวบินนับร้อย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของเกาะไต้หวันกำลังเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นโพดุลที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันในวันที่ 13 สิงหาคม ขณะที่มีการอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า 5,500 คน และเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิก
ไต้ฝุ่นโพดุลมีความเร็วลมกระโชกเพิ่มขึ้นเป็น 191 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเมืองไถตง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน โดยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในบริเวณใกล้เคียงในเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 13 สิงหาคม ทางการไต้หวันได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนให้หาที่กำบังโดยเร็วที่สุดเพราะกระแสลมแรงของพายุไต้ฝุ่นใกล้จะมาถึงแล้ว
เมืองและเขตต่างๆ 9 แห่งของไต้หวัน อาทิ เมืองใหญ่ทางตอนใต้อย่างเกาสงและไถหนาน มีการปิดสำนักงานและโรงเรียนหลายแห่งในวันดังกล่าว แต่ไทเปซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจหลักของไต้หวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นโพดุล
กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่า เที่ยวบินภายในใต้หวันทั้งหมด 252 เที่ยวบินถูกยกเลิก ขณะที่มีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ 129 เที่ยวบินเช่นกัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ และ อีวีเอ แอร์ ของไต้หวันระบุว่าเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ถูกยกเลิกเป็นเที่ยวบินจากเมืองเกาสง แต่เที่ยวบินจากสนามบินเถาหยวน ซึ่งเป็นสนามบินหลักของไต้หวันมีการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนเช่นกัน
ทั้งนี้ หลังจากที่ไต้ฝุ่นโพดุลพัดขึ้นฝั่งแล้วจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังมณฑลฝูเจี้ยนของจีนภายในสัปดาห์นี้ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเปิดเผยว่า จะมีฝนตกลงมา 600 มิลลิเมตร ในพื้นที่ภูเขาสูงทางตอนใต้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า