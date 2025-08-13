เบสเซนต์ชี้ อินเดียดื้อแพ่ง เจรจาการค้าสหรัฐ โมดีจ่อพบทรัมป์ ก.ย.นี้
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่า ข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่หลายฉบับยังอยู่ระหว่างรอการบรรลุผล รวมถึงข้อตกลงกับสวิตเซอร์แลนด์และอินเดีย แต่ดูเหมือนอินเดียจะมีท่าทีค่อนข้างดื้อดึงในการเจรจากับสหรัฐ
เบสเซนต์ให้สัมภาษณ์กับช่อง ฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน็ตเวิร์ก ว่า เขาหวังว่ารัฐบาลจะสามารถปิดการเจรจาการค้าได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม นั่นเป็นความปรารถนา ซึ่งเขาคิดว่าสหรัฐอยู่สถานะที่ได้เปรียบ
“ผมคิดว่าเราสามารถทำได้ เราจะสามารถตกลงกันได้ในเงื่อนไขสำคัญๆ กับทุกประเทศสำคัญ” เบสเซนต์กล่าว
ด้านหนังสือพิมพ์อินเดียน เอ็กซ์เพรส รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันที่ 13 สิงหคมว่า นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย อาจพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างการเยือนสหรัฐ ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ซึ่งจะเปิดประชุมในวันที่ 9 กันยายนนี้ แต่การประชุมของผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23–29 กันยายน
อินเดียน เอ็กซ์เพรส รายงานว่า แม้เหตุผลหลักของการเยือนคือการเข้าร่วมประชุม UNGA ที่นครนิวยอร์ก แต่เป้าหมายสำคัญคือการหารือกับทรัมป์เพื่อแก้ปัญหาการค้าและภาษีศุลกากร ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศย่ำแย่ลง
ข่าวความเป็นไปได้ที่โมดีจะเดินทางเยือนสหรัฐ มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 25% กับสินค้าจากอินเดีย เพื่อเป็นการลงโทษนิวเดลีที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ทำให้อัตราภาษีที่อินเดียต้องจ่ายพุ่งไปถึง 50% ซึ่งถือเป็นอัตราภาษีที่สูงที่สุดที่มีการเรียกเก็บจากคู่ค้าของสหรัฐ
การเจรจาการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐล้มเหลวหลังจากเจรจาไปแล้ว 5 รอบ เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเปิดตลาดภาคเกษตรและภาคโคนมขนาดใหญ่ของอินเดีย รวมถึงการหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย