ศาลสูงมาเลย์ ตีตกคำร้องอัยการ ค้านเปิดทางคุมขังอดีตนายกฯนาจิบที่บ้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ศาลสหพันธรัฐซึ่งเป็นศาลสูงสุดของมาเลเซีย ได้ปัดตกคำร้องของอัยการที่ยื่นคัดค้านการอนุญาตให้นายนาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องโทษในคดีทุจริตกองทุน 1MDB เข้าถึงเอกสารภาคผนวกแนบท้ายคำสั่งพระราชทานอภัยโทษให้กับนายนาจิบของสมเด็จพระราชาธิบดีอัล-สุลต่าน อับดุลเลาะห์ กษัตริย์มาเลเซียในขณะนั้น ซึ่งนายนาจิบอ้างว่าการเข้าถึงเอกสารดังกล่าวจะทำให้เขาสามารถรับโทษจำคุกที่บ้านได้
องค์คณะผู้พิพากษา 3 คนของศาลสหพันธรัฐที่ลงมติเป็นเอกฉันท์ตีตกคำร้องของอัยการ ระบุว่า ศาลยอมรับการมีอยู่ของคำสั่งภาคผนวกดังกล่าว แต่ศาลไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะระบุได้ว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือเป็นการออกอย่างถูกต้องอันเป็นส่วนหนึ่งของการพระราชอภัยโทษหรือไม่ โดยนายซาบารีห์ โมฮัมหมัด ยูซอฟ ผู้พิพากษาศาล กล่าวด้วยว่า เราส่งคดีนี้กลับไปยังศาลสูงเพื่อให้มีการพิจารณากระบวนการไต่สวนคำร้องขอพิจารณาทบทวนทางตุลาการต่อหน้าผู้พิพากษาใหม่
ทั้งนี้นายนาจิบ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2022 หลังถูกศาลตัดสินในปี 2020 ว่ากระทำผิดในข้อกล่าวหาละเมิดความไว้วางใจและใช้อำนาจโดยมิชอบในคดีทุจริตยักยอกเงินกองทุนการพัฒนามาเลเซีย หรือ 1MDB มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าถึงคำสั่งภาคผนวกแนบท้ายการพระราชทานอภัยโทษของอดีตกษัตริย์มาเลเซียที่สั่งลดโทษจำคุกเขาลงเหลือ 6 ปี จาก 12 ปีในคดีดังกล่าว โดยนายนาจิบอ้างว่าเอกสารดังกล่าวจะทำให้เขาสามารถรับโทษจำคุกที่เหลือที่บ้านพักของตนเองได้