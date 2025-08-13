ผู้นำยุโรป-เซเลนสกี จ่อยกหูคุย ‘ทรัมป์’ ก่อนหารือ ‘ปูติน’ ศุกร์นี้ เคียฟปัดยกดอนบาสให้รัสเซีย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผู้นำชาติยุโรปหลายประเทศ รวมถึงยูเครน จะมีการประชุมผ่านทางวิดีโอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐในวันที่ 13 สิงหาคม ก่อนหน้าที่ทรัมป์จะมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียในรัฐอะแลสกาในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีการตกลงกันและบีบให้ยูเครนต้องยอมในเงื่อนไขที่ไม่เป็นผลดีกับยูเครน
ทรัมป์ได้ประกาศกำหนดการหารือกับปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งจะเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและรัสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 โดยทรัมป์บอกด้วยว่าทั้งรัสเซียและยูเครนต่างต้องยอมสละดินแดนบางส่วนเพื่อยุติสงคราม แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประชุมระหว่างทรัมป์และปูตินต่างสร้างความกังวลให้กับยูเครนและยุโรป
ในการหารือทางวิดีโอกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ จะมีประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน ผู้นำเยอรมนี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ และสหภาพยุโรป รวมถึงนายมาร์ค รุตเตอร์ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เข้าร่วมด้วย โดยการหารือครั้งนี้มีเจ้าภาพเป็นนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซของเยอรมนี
ผู้นำยุโรปต่างย้ำว่าสนับสนุนความพยายามสันติภาพของทรัมป์ แต่ยืนกรานว่าจะต้องไม่มีการตกลงใดๆ เกี่ยวกับยูเครนโดยที่ยูเครนไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วย แหล่งข่าวภายในยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดความเป็นไปได้ที่ทรัมป์อาจตกลงกับปูตินโดยตรงโดยไม่มียูเครนและยุโรปร่วมเจรจาด้วย
อย่างไรก็ตาม โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐบอกว่าการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และปูตินเป็นเพียงการรับฟังว่าจะทำอย่างไรให้มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเท่านั้น
ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าจะปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียที่มีการระบุให้ยูเครนต้องยอมยกภูมิภาคดอนบาสให้กับรัสเซียเพื่อแลกกับการหยุดยิง เพราะรัสเซียอาจใช้ดอนบาสในการโจมตียูเครนในอนาคต
เซเลนสกียอมรับว่ากองทัพรัสเซียมีการรุกคืบในแนวหน้าการสู้รบมากขึ้นในหลายส่วน แต่เป้าหมายหลักของรัสเซียตอนนี้คือพยายามสร้างข้อมูลความเชื่อก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และปูตินที่รัฐอะแลสกาว่ารัสเซียกำลังรุกคืบไปข้างหน้า ขณะที่ยูเครนกำลังประสบความพ่ายแพ้ โดยจนถึงตอนนี้ รัสเซียควบคุมดินแดนของยูเครนเป็นสัดส่วนประมาณ 20%