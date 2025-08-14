|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียน
คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ลูกสะใภ้สุดแสบ แก้เผ็ดแม่สามีจอมปาด!
สาวคนไหน มีปัญหากับแม่สามีตัวจี๊ด ที่เข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวจนเกินเหตุ แล้วอยากแก้เผ็ดแบบเด็ดๆ ลองดูวิธีนี้ เผื่อได้ไอเดียไปปรับใช้
เรื่องมีอยู่ว่าลูกสะใภ้รายนี้ในสื่ออังกฤษไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนาม บอกแค่ว่า เธอแชร์เรื่องการแก้เผ็ด “แม่สามีชอบปาด” คือชอบปาดหน้าเค้ก เปิดกล่องพัสดุแทบจะทุกกล่องที่ส่งมาที่บ้าน ทั้งๆ ที่จ่าหน้ากล่องชัดเจนว่าเป็นชื่อของเธอ
แต่แม่สามีชอบทำตีมึน คิดว่าเป็นของตัว หรือไม่ก็เป็นของสามีตัวเอง
จนวันหนึ่งลูกสะใภ้ทนไม่ไหว เลยคิดหาวิธีดัดนิสัยแม่สามีให้เข็ด ด้วยการลงทุนสั่งซื้อ “ของเล่นผู้ใหญ่” งงล่ะสิ…ก็เซ็กทอยนั่นแหละ
เอาแบบใหญ่บึ้มที่สุด เสียงสั่นดังกระหึ่มที่สุด เท่าที่จะหาได้ แบบจัดส่งภายในวันเดียว จ่าหน้าชื่อเธอตัวเบ้อเริ่ม
รอจนกระทั่งพนักงานจัดส่งพัสดุ นำมาส่งหน้าบ้าน แล้วก็เห็นแม่สามี ที่เธอแอบส่องจากกล้องวงจรปิด เดินมาหยิบกล่องพัสดุนั้นแล้วหายเข้าไปในห้อง
ลูกสะใภ้สุดแสบเล่าต่อ “เชื่อมั้ย 15 นาทีต่อมา ฉันเจอกล่องพัสดุใบนั้น ที่ถูกเปิดออกแล้ว วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นอย่างนั้น โดยแม่สามีที่นั่งอยู่ ก็ไม่ได้พูดอะไรเลย”
ที่ไม่พูดอะไรเลย ไม่รู้เพราะอึ้ง หรือช็อกว่าโดนลูกสะใภ้ดัดหลังเข้าให้แล้ว
แต่ที่แน่ๆ ลูกสะใภ้บอกอย่างสะใจว่าช่างมีความสุข แล้วไม่เคยรู้สึกสงบสุขมากอย่างนี้มาก่อน!!