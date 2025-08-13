ชายอินเดียใจเด็ด พยายามเซลฟี่กับช้างป่า แต่เจอวิ่งไล่-เหยียบ จนบาดเจ็บ ซ้ำโดนปรับอีก

อยากได้ภาพเด็ด! ชายอินเดียพยายามเซลฟี่กับช้างป่า แต่เจอวิ่งไล่-เหยียบ จนบาดเจ็บ ซ้ำโดนปรับอีก ฐานละเมิดกฎสัตว์ป่า
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า นักท่องเที่ยวชายถูกปรับ 2.5 หมื่นรูปี (ราว 9 พัน) ฐานละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า หลังพยายามเซลฟี่กับช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์เสือบันดิปุระ จนเกิดความวุ่นวาย และได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันอาทิตย์ (10 ส.ค.) ที่ผ่านมา บนถนนทางหลวงหมายเลข 67 ซึ่งทะลุผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีกฎห้ามหยุดรถโดยเด็ดขาด
ตามรายงาน อินเดียน เอ็กเพรซ ทราบว่า ชายคนนี้มีชื่อว่า อาร์ บาซาวาราช ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชั่วคราว หลังจากคลิปไวรัลที่แสดงให้เห็นว่า เขากำลังถูกช้างวิ่งไล่ตามและเหยียบ มีรายงานว่า ช้างตัวนี้พุ่งเข้าใส่อาร์ บาซาวาราช หลังพยายามเข้าใกล้เพื่อจะถ่ายรูปด้วย แม้เขาจะหลบออกมาและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ความตกใจของช้าง ทำให้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชะงักชั่วคราว
อย่างไรก็ดี มีรายงานเพิ่มเติมว่า รองหัวหน้ากรมป่าไม้และผู้อำนวยการเขตรักษาพันธุ์เสือบันดิปุระ ระบุว่า ชายผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ละเมิดกฎของอุทยานฯ และต้องถูกปรับ 25,000 รูปี
ทั้งนี้ อาร์ บาซาวาราช ได้กล่าวเตือนนักท่องเที่ยวรายอื่นๆ ในแถลงการณ์ระบุว่า ตนกำลังเดินทางออกจากวัด แล้วเห็นช้างอยู่บนทางหลวง โดยพยายามจะถ่ายเซลฟี่ด้วย แต่ช้างกลับไล่ตามและทำร้าย นอกจากนี้ ยังได้เตือนนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ให้หยุดรถ ลงจากรถ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม