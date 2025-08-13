ช็อก อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ถูกพบเป็นศพลอยทะเล หลังโดนลักพาตัวไม่กี่วัน
เดอะซัน รายงานข่าวสะเทือนขวัญ เมื่อ อดีตนางงามวัย 35 ปี ที่หายตัวไปนั้น เจอเป็นศพถูกมัดและทับด้วยหินในทะเล
แอคเควน อาร์ราดาซา วัย 35 ปี อดีตนางงาม ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายผ่านกล้องวงจรปิด ขณะถูกชายติดอาวุธ 3 คน ลักพาตัวไปในรถยนต์โตโยต้าสีดำ ขณะที่เธอกำลังช้อปปิ้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
ก่อนจะพบศพของเธอ ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป นอกหมู่บ้านริมทะเลบารังไกย์ 99 ดิอิต ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อจันทร์ที่ 4 สิงหาคม
ชาวประมงท้องถิ่นได้แจ้งตำรวจหลังจากพบศพของเธอที่กำลังเน่าเปื่อยลอยอยู่ในน้ำ เธอถูกมัดด้วยกระสอบ 2 ใบ ซึ่งผูกติดกับตัวเพื่อถ่วงน้ำหนัก นางงามรายนี้ ยังมีกุญแจล็อกจักรยานอยู่ที่คอ และถูกปิดตาและปิดปาก
ตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่า ศพอยู่ในระยะบวแล้ว และอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า ใบหน้าของเธอถูกคลุมด้วยผ้าสีดำ และพันด้วยเทปสายไฟ ต่อมาตำรวจได้ยืนยันว่าเป็นศพของนางงามที่หายตัวไป
ตำรวจยืนยันว่า ศพนิรนามที่พบจากทะเลในบารังไกย์ 99-ดิอิต เมืองตาโคลบัน เมื่อ 4 สิงหา ระบุตัวตนได้แล้วว่าเป็นหญิงที่เคยถูกลักพาตัวที่เมืองออร์ม็อก การยืนยันนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง สำนักงานตำรวจเมืองตาโคลบัน (TCPO) และสำนักงานตำรวจเมืองออร์ม็อก (OCPO) หลังจากมีรายงานเหตุการณ์ลักพาตัวในหมู่บ้านวาเลนเซีย ในเมืองออร์ม็อก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
พวกเขากล่าวเสริมว่า “มีรายงานว่าเหยื่อถูกบุคคลติดอาวุธนิรนาม 3 คนพาตัวไป และบังคับให้เธอขึ้นรถสีดำ ก่อนจะหลบหนีไปทางเมืองกานังกา จังหวัดเลเต”
คลิปวิดีโอ เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เธอถูกบังคับให้ขึ้นไปนั่งเบาะหลังของรถโตโยต้าวีโก้สีดำ และขับออกไป เป็นครั้งสุดท้ายที่คนพบเห็นเธอ
ร.ท.โนวา แทน กล่าวว่า หากครอบครัวแจ้งความเร็วกว่านี้อาจช่วยชีวิตเหยื่อได้
แอคเควน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสาม เคยเป็นอดีตผู้ชนะการประกวดนางงาม Matag-ob ในเขตเทศบาล Matag-ob
โดยขณะนี้ ตำรวจกำลังเร่งติดตามคนร้ายและหามูลเหตุของการลักพาตัวครั้งนี้
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of murder & abduction.
Acquene Arradaza, 35, a former beauty pageant winner, has suffered a nightmarish death after being abducted by three armed men while shopping at a grocery store in Ormoc City, the Philippines, on July 31.… pic.twitter.com/SQGxk9UYfm
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 12, 2025