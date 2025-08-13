จวกพวกหัวใส แห่ซื้อแฮปปี้มีลแมคโดนัลด์ เอาการ์ดโปเกมอน ไปขายทำกำไรต่อ แต่ทิ้งอาหารเป็นขยะอื้อ
มีเสียงวิจารณ์อื้ออึงถึงการก่อปัญหาขยะอาหารโดยใช่เหตุ หลังเกิดกรณีที่มีการโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นอาหารชุดแฮปปี้มีลของเครือร้านเบอร์เกอร์ดัง “แมคโดนัลด์” ในประเทศญี่ปุ่น ถูกคนซื้อวางทิ้งไว้ในร้านหรือข้างทางนอกร้านให้กลายเป็นขยะอาหาร โดยลูกค้าที่ซื้อชุดแฮปปี้มีลดังกล่าวไปเพียงเพื่อจะเอาการ์ดโปเกมอนซึ่งเป็นของแถมมาในชุดแฮปปี้มีลที่ร้านแมคโดนัลด์จัดทำโปรโมชั่นขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อนำไปขายต่อทำกำไรหลายเท่าตัว
ข่าวระบุว่า ทางเครือร้านแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นได้ประกาศยุติการส่งเสริมการขายชุดแฮปปี้มีลแถมการ์ดโปเกมอนดังกล่าวหลังจากเปิดการขายไปได้ไม่กี่ชั่วโมงในวันเสาร์(9 ส.ค.)ที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้าได้สั่งซื้ออาหารชุดแฮปปี้มีลจำนวนมากเพื่อจะเอาการ์ดโปเกมอน แต่กลับทิ้งอาหารไปทั้งหมด
ชุดแฮปปี้มีล ซึ่งประกอบด้วยอาหาร เครื่องดื่มและของเล่นเป็นการ์ดโปเกมอน แมคโดนัลด์ขายในราคาชุดละ 510 เยน (ราว 110 บาท) แต่พวกนักเก็งกำไรลงขายการ์ดโปเกมอนของแมคโดนัลด์ญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ eBay ในราคาใบละ 28 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 900 บาท)
แมคโดนัลด์ญี่ปุ่นได้โพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ทางการว่า เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าการแจกการ์ดโปเกมอนให้กับลูกค้าที่ซื้อชุดแฮปปี้มีลโปเกมอนซึ่งกำหนดไว้เพียง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 สิงหาคมนั้น ได้สิ้นสุดลงแล้วในหลายร้านค้า เนื่องจากยอดขายที่สูงเกินคาด
ก่อนที่ในวันจันทร์(10 ส.ค.) แมคโดนัลด์ญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางเครือร้านจะไม่ยอมให้มีการซื้อแฮปปี้มีลเพื่อขายต่อ หรือการทิ้งอาหาร ทั้งระบุด้วยว่าจะร่วมกับเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อหยุดยั้งพวกเก็งกำไรในการขึ้นราคาการ์ดสะสมดังกล่าว และว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ขัดแย้งกับปรัชญาที่เรายึดถือมายาวนานในการมอบประสบการณ์การรับประทานอย่างสนุกสนานให้กับเด็กและครอบครัวอย่างชัดเจน พร้อมยอมรับว่าการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดอาจยังไม่เพียงพอ