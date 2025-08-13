ยุโรปตอนใต้อ่วม! ไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ อุณหภูมิพุ่ง 40 องศา
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางตอนใต้ของยุโรป มีประชาชนอย่างน้อย 3 รายเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าที่เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่รุนแรง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพ อีกทั้ง ได้มีการแจ้งเตือนระดับสีแดงที่อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และ บอลข่าน ถึงความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพจากอุณหภูมิที่สูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส
Aemet หน่วยงานพยากรณ์อากาศของสเปนระบุว่า เซบิยาและกอร์โดบาอาจจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง 44 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของโปรตุเกสก็อาจจะประสบกับอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน
ที่เตรสคานโตส ใกล้กับกรุงมาดริด ประเทศสเปน เจ้าหน้าที่สนามขี่ม้ารายหนึ่งเสียชีวิตจากแผลไฟไหม้ที่รุนแรงจากไฟป่าที่เผาไหม้บ้านเรือนด้วยความเร็วลม 70 กม./ชม. ด้านนายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีของสเปน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดับเพลิง พร้อมกับกล่าวบน X ว่า เรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงขั้นรุนแรงจากไฟป่า ขอให้ระวังตัว
ที่กัสติยาและลีออน ในทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของสเปน เกิดไฟป่ามากกว่า 30 ครั้ง รวมทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกลาส เมดูลาส ที่เป็นเหมืองทองคําโบราณ ส่วนในทางตอนใต้ของแคว้นอันดาลูซิอา ประชาชน 2,000 คนต้องอพยพออกจากโรงแรมและบ้านใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวตาริฟา ด้านหน่วยทหารฉุกเฉินแห่งชาติของสเปนกล่าวว่า มีนายทหารกว่า 1,000 นายที่ถูกส่งตัวไปจัดการกับไฟป่าที่เกิดขึ้น
ใน ประเทศโปรตุเกส เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ใน 3 พื้นที่ ซึ่งเมืองทรานโคโซประสบกับความรุนแรงมากที่สุด มีนักดับเพลิงกว่า 1,300 คน และเครื่องบิน 14 ลำถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ ขณะที่โมร็อกโกก็ได้ส่งเครื่องบินเข้าไป 2 ลำหลังจากที่เครื่องบินทิ้งน้ำขัดข้อง และได้มีการประกาศเตือนว่าภูมิภาคทางตอนใต้ของโปรตุเกสอาจจะเผชิญกับความร้อนสูงถึง 44 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
อีกทั้ง ที่แคว้นซาร์ดิเนีย อิตาลี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม มีเด็กชายชาวโรมาเนียวัย 4 ปี ถูกพบไม่มีสติอยู่ในรถและเสียชีวิตจากความเสียหายทางสมองซึ่งเป็นผลมาจากฮีตสโตรก ทางการยังได้ประกาศเตือนภัยสีแดงอย่างน้อย 10 เมือง รวมถึงโรม มิลานและฟลอเรนซ์ เนื่องจากอุณหภูมิอาจจะสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้
ฝรั่งเศส ก็กำลังเผชิญกับความร้อนที่รุนแรง ที่กรุงปารีส อุณหภูมิสูงถึง 36 องศาเซลเซียส และที่โฮรน แวลลีย์ อุณหภูมิก็อาจจะมากถึง 40 องศาเซลเซียสด้วย แคเธอรีน โวแทร็ง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสกล่าววว่า โรงพยาบาลต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนระลอกที่สองของประเทศที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์