กต.จ่อนำทูต 50 ปท.อนุสัญญาออตตาวา ลงพื้นที่ 16 ส.ค. พิสูจน์ข้อเท็จจริง ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเขมร
นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่พลกองร้อยทหารพรานรวม 7 นาย ซึ่งทำการลาดตระเวนในพื้นที่ช่องจุบตะโมก ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประท้วงไปยังฝั่งกัมพูชา และเร่งดำเนินการประท้วงตามช่องทางทางการทูตที่เกี่ยวข้องแล้ว และในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะเชิญผู้แทนทางการทูตจากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศผู้บริจาคในกรอบอนุสัญญาออตตาวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าว
จากนั้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะผู้แทนทางการทูตดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการทูตเชิงรุกโดยไปพบกับประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาออตตาวาด้วยตัวเองนับแต่เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดครั้งแรกมาโดยตลอด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (General Border Committee) หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ไทยได้เสนอให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่กัมพูชากลับปฏิเสธ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ยังย้ำว่า เหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความไม่จริงใจที่จะแก้ไขปัญหา โดยปฏิเสธข้อเสนอของในไทยในการประชุม GBC ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรง ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องทหารไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการทางการทูตอย่างถึงที่สุด