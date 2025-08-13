ทูตไทยประจำนิวยอร์ก จ่อยื่นหนังสือเลขาฯ UN แจ้งเขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวาครั้งล่าสุด
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ถึงพัฒนาการความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายนิกรเดชกล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา มีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาขณะทำการลาดตระเวนในพื้นที่ฝั่งไทย 2 ครั้ง ในบริเวณรอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่จุบตะโมก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังไทยและกัมพูชาบรรลุรายละเอียดข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายยุติการใช้อาวุธทุกรูปแบบรวมถึงทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับเพื่อประณามต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชา โดยหวังว่าเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้
นายนิกรเดชกล่าวว่า นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 และ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือประท้วงกัมพูชาต่อกรณีทั้งสองอีกครั้ง ส่วนในกรอบพหุภาคี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา ได้มีหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 22 ไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เพื่อร้องเรียนการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชา ส่วนเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก กำลังมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติอีกฉบับ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของกัมพูชาครั้งล่าสุด
ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเจนีวา และ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 22 และเลขาธิการยูเอ็น รวมถึงผู้แทนระดับสูงของรัฐภาคีอนุสัญญา ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดำเนินการต่อการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชา รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญาของกรอบอนุสัญญา