‘คิม กอนฮี’ อดีตสตรีหมายเลข 1 เกาหลีใต้ ลิ้มรสชีวิตในเรือนจำครั้งแรก!
นางคิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลข 1 ผู้เป็นภรรยาของนายยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่กลับต้องเดินเข้าคุกตามรอยสามีหลังจากถูกศาลสั่งออกหมายจับเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ตามคำร้องขอของอัยการจากการถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตในหลายข้อกล่าวหา โดยนางคิมจะใช้ชีวิตคืนแรกในเรือนจำในวันพุธ(13 ส.ค.) หลังถูกส่งตัวเข้าสู่ศูนย์กักขังโซล นัมบู ทางตะวันตกของกรุงโซลอย่างเป็นทางการ โดยเรือนจำแห่งนี้ยังค่อนข้างใหม่ ซึ่งเปิดทำการในปี 2011 และเป็นหนึ่งในเรือนจำเพียงไม่กี่แห่งที่ดำเนินการโดยผู้คุมหญิง
แหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า นางคิม แม้เป็นอดีตสตรีหมายเลข 1 แต่เธอจะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับนักโทษคนอื่นๆ เพียงแต่จะได้รับการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเล็กน้อย เนื่องจากเธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
แหล่งข่าวระบุว่า นางคิมจะถูกแยกขังในห้องขังเดี่ยว ซึ่งภายในจะมีโต๊ะเล็กๆ ที่สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานและรับประทานอาหารได้ และมีฟูกนอนปูพื้น 1 หลังสำหรับนอนพักผ่อน นางคิมจะได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องอาบน้ำส่วนกลางแยกต่างหาก และสามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้วันละ 1 ชั่วโมง ยกเว้นวันอาทิตย์ โดยจะสลับเวลากันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ
ในเรื่องอาหารการกิน นางคิมจะได้รับอาหารแบบเดียวกับนักโทษทั่วไป ซึ่งปกติเป็นอาหารเกาหลี ตกราคาประมาณมื้อละ 1,500 วอน (ประมาณ 35 บาท) อย่างไรก็ดี ในวันพุธ อาหารเช้าในเรือนจำเป็นขนมปังกับแยมสตอเบอร์รี ไส้กรอก และ สลัด
หนึ่งในทนายความของนางคิมเผยกับรอยเตอร์ว่า นางคิมไม่ได้รับประทานอะไรเลยตั้งแต่คืนวันอังคาร(12 ส.ค.) และสุขภาพของเธอไม่ค่อยดีนัก ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเธอจะเข้าให้ปากคำกับอัยการในวันที่ 14 สิงหาคมหรือไม่
จากนี้นางคิม ซึ่งกลายเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 คนแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำจากการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับตัวปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงที่ต้องเผชิญจากการถูกจองจำอิสรภาพอยู่ในเรือนจำในระหว่างการต่อสู้คดีที่เธอถูกกล่าวหาต่อไป