โฆษกบัวแก้วลั่น เขมรปิดหูปิดตาปชช. บล็อกสื่อไทย ชี้ละเมิดเสรีภาพสื่อ-สิทธิรับรู้ข่าวสาร
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ถึงพัฒนาการความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีการพูดถึงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร และการปิดกั้นไม่ให้ชาวกัมพูชาสามารถเข้าถึงข่าวสารของไทย
นายนิกรเดชกล่าวว่า ที่ผ่านมายังมีการพบเห็นการเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภาครัฐและสื่อของกัมพูชา ซึ่งขัดกับข้อตกลงการหยุดยิงในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งระบุให้งดเว้นการกระทำดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดและความรู้สึกเชิงลบต่อสาธารณชน รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมต่อการเจรจาอย่างสันติ
นอกจากนั้น นายนิกรเดชกล่าวว่ากัมพูชายังมีการปิดกั้นไม่ให้ชาวกัมพูชาเข้าถึงสื่อหลักของไทยเกือบทุกสำนัก เช่น การแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ถูกรัฐบาลกัมพูชาปิดกั้นไม่ให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังปิดหู ปิดตาประชาชนของตัวเองไม่ให้รับข้อมูลที่รอบด้าน จำกัดให้ประชาชนกัมพูชารับรู้ข้อมูลที่ทางรัฐบาลกัมพูชาป้อนให้เท่านั้น
การกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดเสรีภาพสื่อและสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทางการไทยเรียกร้องให้กัมพูชาเปิดกว้างให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจในการเลือกรับรู้ด้วยตัวเอง ต่างจากไทยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งใดก็ได้ทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทยไม่เคยปิดกั้น
นายนิกรเดชเน้นย้ำว่า ประชาชนกัมพูชาไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับไทย แต่เป็นผู้ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านโดยรัฐบาลของตัวเอง