‘มิน อ่อง ลาย’ สั่งคุมเข้มความปลอดภัยนักการเมืองก่อนเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม รอยเตอร์รายงานโดยอ้างหนังสือพิมพ์โกลบอล นิว ไลท์ ออฟ เมียนมา รายงานว่า พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา สั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการคุ้มครองนักการเมือง ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งทั่วไป กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม หรือมกราคมปี 2569 พร้อมระบุว่า มิน อ่อง ลายเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องไม่ล้มเหลว ซึ่งเป็นการอ้างถึงคำกล่าวของเขาในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะจัดการเลือกตั้ง
หลังก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมในกรุงเนปิดอว์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังได้ทบทวนปฏิบัติการของกองทัพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยการจัดตั้งกลุ่มความมั่นคงของประชาชน และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาโอนอำนาจให้แก่รัฐบาลรักษาการนำโดยพลเรือนก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังได้เสนอกฎหมายเลือกตั้งใหม่ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงรวมทั้งมาตราการลงโทษ ซึ่งมีโทษตั้งแต่การจำคุกอย่างน้อย 3 ปี ไปจนถึงประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม ชาติตะวันตกมองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กองทัพทหารเมียนมาวสามารถสืบทอดอำนาจต่อไป ด้วยเหตุว่าฝ่ายค้านถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และมีการคาดการณ์ว่าผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้จะถูกครอบงำด้วยกองทัพ อีกทั้ง เมื่อปี 2024 ทางการเมียนมาจัดสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถสำรวจได้เพียง 145 จาก 330 ตำบลเท่านั้นด้วย