สื่อเขมรตีข่าว ทัพไทยระดมกำลัง-อาวุธ จ่อโจมตีกัมพูชา 13-14 ส.ค.
สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กองทัพไทยมีแผนที่จะทำการโจมตีกัมพูชาอีกครั้งในคืนวันที่ 13 สิงหาคมและเช้าวันที่ 14 สิงหาคม จากการระดมกำลังพล อาวุธหนัก มายังพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชา
สื่อกัมพูชายังอ้างอิงหลายแหล่งข่าวว่า ทางการไทยมีการปิดโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้านเพื่อเตรียมอพยพพลเรือนที่อาศัยอยู่ในหลายหมู่บ้านของจังหวัดสุรินทร์ไปยังที่ปลอดภัย
Fresh News รายงานว่าพฤติกรรมดังกล่าวของกองทัพไทยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมสมัยพิเศษเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา