ตำรวจญี่ปุ่น เปิดสถิติ อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ชาวต่างชาติ ครั้งแรก จ่อปรับกฎระเบียบใหม่
เจแปนทูเดย์ รายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น เผยแพร่ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส จากผู้ขับขี่ชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก หลังจากที่ระบุว่าจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ สำหรับการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่จากต่างประเทศเป็นใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่นให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ชาวต่างชาติ คิดเป็น 2.1% ของทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในปีก่อนและ 1.1% ในปี 2015 ตามตัวเลขของหน่วยงานที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม
จากรายงานอุบัติเหตุ 258 ครั้ง พบว่า 84.5% เกี่ยวข้องกับผู้ถือใบขับขี่ญี่ปุ่น รองลงมาคือ ผู้ถือใบขับขี่สากล 6.2% และ ผู้ถือใบขับขี่ต่างประเทศ 1.9%
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบขับขี่ญี่ปุ่น น่าจะรวมถึงผู้ที่เปลี่ยนใบขับขี่จากประเทศอื่นมาเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่น ซึ่งกระบวนการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกรัฐสภาบางคนว่า “ง่ายเกินไป”
เดือนที่แล้ว หน่วยงานตำรวจระบุว่า มีแผนจะทำให้การสอบเปลี่ยนใบขับขี่ต่างประเทศมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนคำถามให้มากขึ้น
จำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ชาวต่างชาติลดลงตั้งแต่ปี 2548 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของหน่วยงาน
การเพิ่มขึ้นของข้อมูลนี้เกิดขึ้นเนื่องจากประชากรชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากแยกกันตามสัญชาติแว เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และจีน มีกรณีอุบัติเหตุ 51 ครั้ง หรือ 19.8% รองลงมาคือ เวียดนาม 31 กรณี หรือ 12.0% และ บราซิล 25 กรณี หรือ 9.7%