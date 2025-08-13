รัสเซีย สั่งห้ามซื้อเสื้อผ้าผลิตต่างแดนให้ ‘กองทัพ’ เริ่มปี 2026

ปูติน สั่งห้ามซื้อเสื้อผ้าผลิตต่างแดนให้ ‘กองทัพรัสเซีย’ เริ่มปี 2026
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม China Xinhua News รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (11 ส.ค.) วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามคำสั่งห้ามจัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสวมที่เกี่ยวข้องที่ผลิตในต่างประเทศแก่กองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
คำสั่งข้างต้นระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2026 ชุดเครื่องแบบและเสื้อผ้าอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับกองทัพรัสเซียต้องถูกผลิตโดยกลุ่มบริษัทของรัสเซียที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ภายในประเทศเท่านั้น โดยข้อกำหนดนี้จะขยายครอบคลุมผ้าและวัสดุเย็บปักถักร้อยที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าแก่กองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
มาตรการนี้มีเป้าหมายงดเว้นการจัดซื้อเสื้อผ้าและวัสดุที่ผลิตในต่างประเทศแก่กองทัพรัสเซียอย่างสิ้นเชิง โดยเสื้อผ้าและเครื่องสวมทางทหารประกอบด้วยชุดเครื่องแบบ ตราเครื่องหมาย ชุดชั้นใน เครื่องนอน เสื้อผ้าพิเศษ รองเท้า อุปกรณ์ และสุขภัณฑ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกจัดซื้อผ่านระบบสั่งซื้อเพื่อการป้องกันประเทศของรัสเซีย
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: China Xinhua News