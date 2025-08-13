ไต้ฝุ่นโพดุล พัดถล่มไต้หวัน สูญหาย 1 บาดเจ็บอีก 33 หลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิก
รอยเตอร์ รายงานว่า พายุไต้ฝุ่นโพดุล ได้พัดเข้าตอนใต้ของไต้หวัน ด้วยความเร็วลมสูงสุด 191 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้มีผู้สูญหาย 1 ราย และส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะ ต้องปิดทำการ เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยต้องถูกยกเลิก
ไต้หวัน มักเผชิญกับพายุไต้ฝุ่น โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งตะวันออกของภูเขาที่หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก
กรมอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันกล่าวว่า พายุโพดุล เข้าสู่เหมืองไถตง ทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 13.00 น. ของเวลาท้องถิ่น ผ่านปลายสุดทางใต้ของเกาะ และ เข้าสู่ช่องแคบไต้หวัน ประมาณ 3 ชั่วโมงหลังจากนั้น
คาดว่า พายุจะพัดขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตอนใต้ของจีน ในช่วงค่ำวันพุธหรือวันพฤหัสบดี โดยจะส่งผลกระทบต่อมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง ตามการรายงานของ CCTV ของจีน
ด้านรัฐบาลไต้หวัน รายงานว่ามีผู้สูญหาย 1 ราย และ บาดเจ็บ 33 ราย
มีเมืองและเขตปกครอง 9 แห่ง ระงับการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานตลอดวันพุธ รวมถึงเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของเกาสงและไถหนาน
ในไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ก็มีลมกระโชกแรงแต่ไม่มีผลกระทบหนัก ทางการยังได้อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงเป็นประวัติการณ์ และสร้างความเสียหายให้กับโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่พัดเข้าชายฝั่งตะวันตกของไต้หวัน
รัฐบาลกล่าวว่ามีผู้อพยพมากกว่า 5,500 คนก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะมาถึง ขณะที่ เที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดถูกยกเลิกในวันพุธ รวม 252 เที่ยวบิน ขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศ 155 เที่ยวบินถูกยกเลิกเช่นกัน
สายการบินระหว่างประเทศหลักสองแห่งของไต้หวัน ได้แก่ ไชน่าแอร์ไลน์ และอีวีเอแอร์ ระบุว่า การยกเลิกเที่ยวบินมุ่งเน้นไปที่เส้นทางออกจากเกาสง โดยมีเที่ยวบินบางเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติหลักของเกาะที่เถาหยวนถูกระงับเช่นกัน
กรมอุตุนิยมวิทยากลาง คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากถึง 600 มิลลิเมตร ในพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในเดือนนี้ ฝนตกมากกว่าหนึ่งปี ภายในสัปดาห์เดียวในบางพื้นที่ทางตอนใต้ ส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย