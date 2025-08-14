กัมพูชา พาคณะสังเกตการณ์ชั่วคราว 7 ชาติ อาเซียน ลงพื้นที่ 3 จังหวัด แนวชายแดน

กัมพูชา พาคณะสังเกตการณ์ชั่วคราว 7 ชาติ อาเซียน ลงพื้นที่ 3 จว. แนวชายแดน ได้ผลกระทบเหตุปะทะ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว fresh news รายงานว่า คณะสังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team:IOT) จาก 7 ประเทศ ลงพื้นที่บริเวณได้รับผลการกระทบตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยภารกิจดังกล่าว จะดำเนินเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2025
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาพาคณะสังเกตการณ์ชั่วคราวลงพื้นที่ตรวจสอบ นำโดย พันเอกนาซลี บิน อับดุล ราฮิม ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำกัมพูชา พร้อมตัวแทนจากอีก 6 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งหมด 7 ประเทศ
โดยได้ตรวจสอบผลกระทบโดยตรง จากความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชา-ไทย ทั้งหมด 3 พื้นที่ ดังนี้
- จังหวัดพระตะบอง (เขตทหารที่ 5)
- จังหวัดบันเตียเมียนเจย (ด่านชายแดนปอยเปต, ด่านโอเบยชอน และด่านบึงตระกวน)
- จังหวัดพระวิหาร (ด่านอันเซส)
อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวเป็นผลมาจากการประชุมพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่มาเลเซีย และการประชุมวิสามัญของคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา