เปิดผลชันสูตรศพ ซาร่า นักเรียนสาวม.1 มาเลเซีย คดีดังสั่นสะเทือนวงการเมือง
จากกรณีที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งมาเลเซีย เมื่อ ซาร่า ไกรีนา มหาธีร์ นักเรียนสาว ม.1 วัย 13 ปี โรงเรียนประจำศาสนาแห่งหนึ่ง ถูกพบหมดสติที่โรงเรียน ก่อนจะเสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาลควีนอลิซาเบธที่ 1 ในเมืองโกตาคินาบาลู
คดีดังกล่าวโด่งดังทั่วมาเลเซีย เมื่อมีคำกล่าวอ้างว่าเธอถูกบูลลี่ และมีคนอ้างว่าเธอถูกใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้า แม้ว่าต่อมา ทนายของครอบครัวจะออกมาบอกว่าเป็นเพียงการคาดเดา และขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกไปทันที กระทั่งนำไปสู่การขุดศพของเธอขึ้นมาชันสูตร
ล่าสุด ตำรวจมาเลเซียกล่าวว่า อาการบาดเจ็บที่พบระหว่างการชันสูตรพลิกศพของซาร่า ไกรีนา มหาธีร์ สอดคล้องกับการตกจากที่สูง
ดาทุก เอ็ม.กุมาร์ ผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจกลาง (CID) กล่าวว่า ผลการตรวจร่างกายสอดคล้องกับการประเมินก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า ผู้บาดเจ็บเกิดจากการพลัดตก
“ผลการวินิจฉัยระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตสอดคล้องกับการวินิจฉัยเบื้องต้น ซึ่งคือการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงร่วมกับภาวะสมองขาดออกซิเจนและขาดเลือด”
การชันสูตรพลิกศพ ดำเนินการที่โรงพยาบาลควีนอลิซาเบธที่ 1 (HQE) ในเมืองโกตาคินาบาลู รัฐซาบาห์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม และใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมง
หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น รถที่บรรทุกศพของซาร่า ไกรีนา มหาธีร์ ได้ออกจากโรงพยาบาลเวลา 21.20 น. และฝังเธอไว้ที่สุสานมุสลิมตันจุงอูบี ในเมืองซิปาตัง
ที่มา New Straits Times
