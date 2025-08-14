อิสราเอล ส่งเครื่องบิน-รถถัง ถล่ม กาซาซิตี้ หนัก วันเดียวดับ 123 คน

ยิวถล่มกาซาซิตี้ ดับ 123 ราย ใน 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม กองทัพทหารอิสราเอลถล่มกาซาซิตี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 123 รายภายใน 24 ชั่วโมง นับเป็นยอดผู้เสียชีวิตที่เยอะที่สุดในช่วงสัปดาห์ ประชาชนในที่พื้นที่เปิดเผยว่า เครื่องบินและรถถังของอิสราเอลบุกโจมตีทางตอนตะวันออกของกาซาซิตี้อย่างหนัก ส่งผลให้มีบ้านเรือนหลายหลังในไซตูนและเชเจยาได้รับความเสียหาย โดยมีผู้เสียชีวิต 12 รายจากโจมตีทางอากาศขณะที่อยู่ในบ้านที่ไซตูน
อีกทั้ง ที่ข่าน ยูนิสในทางตอนใต้ของกาซา รถถังของกองทัพอิสราเอลโจมตีบ้านเรือนจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตในสถานที่ส่งมอบความช่วยเหลือ 2 แห่งรวม 9 ราย กระทรวงสาธารณสุขกาซา เปิดเผยด้วยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีผู้เสียชีวิต 8 รายจากภาวะอดยากและขาดสารอาหาร คิดเป็นเด็ก 3 ราย
หลังก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศแผนการจะเข้ายึดพื้นที่ และได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ i24NEWS ว่า ชาวปาเลสไตน์ไม่ได้ถูกไล่ออกไป พวกเขาสามารถออกไปได้ พร้อมกล่าวว่า สำหรับผู้ที่รู้สึกเป็นกังวลกับชาวปาเลสไตน์และบอกว่าอยากช่วยเหลือพวกเขา ก็ควรจะเปิดประตูรับพวกเขาเข้าประเทศของตนไปและหยุดสั่งสอนอิสราเอล
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่อิสราเอลจะเปิดเผยว่า ปฏิบัติการยึดครองกาซาจะเกิดขึ้นในอีกหลายสัปดาห์ นั่นหมายความว่าการหยุดยิงยังสามารถเป็นไปได้ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายคาลิล อัล-ไฮยา หัวหน้าคณะเจรจาของกลุ่มฮามาส พบหารือกับเจ้าหน้าที่ อียิปต์ ที่กรุงไคโรเพื่อหารือในเรื่องการยุติสงคราม มอบความช่วยเหลือและหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทรมานที่ชาวกาซากำลังเผชิญนั้นสิ้นสุดลง
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอียิปต์ระบุอีกว่า หนึ่งในประเด็นการหารือสำคัญจะรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงแบบครอบคลุมซึ่งกลุ่มฮามาสจะต้องลงจากอำนาจและวางอาวุธ กระนั้นก็ดี เจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสกล่าวว่า ยินดีรับฟังทุกแนวทางที่จะทำให้อิสราเอลเลิกทำสงครามและถอนกำลังออกจากพื้นที่ พร้อมย้ำว่าการวางอาวุธก่อนที่อิสราเอลจะยุติการยึดครองพื้นที่นั้นไม่สามารถเป็นไปได้
