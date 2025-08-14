น้องสาวผู้นำคิมปัด เกาหลีใต้หวังฟื้นสัมพันธ์ ชี้แค่ฝันลมๆ แล้งๆ
นางคิม โยจอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมว่า เกาหลีเหนือไม่เคยรื้อถอนเครื่องกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อ และจะไม่มีวันรื้อถอนมันออกจากพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยระบุว่าความเชื่อของเกาหลีใต้ที่คิดว่าเกาหลีเหนือตอบสนองต่อความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับเกาหลีใต้เป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ
นางคิม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ ยังกล่าวอีกว่าการปรับแผนซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐ เป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ และไม่ได้เปลี่ยนเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ของทั้งสองประเทศ
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานโดยอ้างคำพูดของนางคิมว่า เธอมั่นใจว่านโยบายของเกาหลีใต้ที่มีต่อเกาหลีเหนือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีวันเปลี่ยน
นางคิมยังกล่าวด้วยว่า เกาหลีเหนือจะไม่เข้าร่วมโต๊ะเจรจากับสหรัฐ และรายงานข่าวที่พูดถึงความเป็นไปได้นี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานและการคาดเดาที่ไม่ถูกต้อง
คำกล่าวของนางคิมมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเสรีนิยมชุดใหม่ของเกาหลีใต้ พยายามพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลี ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
คำปฏิเสธของนางคิมมีขึ้นหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองทัพเกาหลีเหนือ ที่อาจรื้อถอนเครื่องกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อบางจุดที่หันไปทางเกาหลีใต้ หลังจากที่ฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ดี เสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่า พวกเขายังยืนยันการประเมินกิจกรรมที่สังเกตได้ในพื้นที่บางส่วนตามแนวชายแดน และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ลี ซองจุน โฆษกกองทัพเกาหลีใต้ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความถ้อยแถลงของเกาหลีเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกชี้นำผิด ทั้งยังบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือมักให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันลีไม่ได้ตอบตรงๆ ต่อคำถามที่เกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่า เกาหลีเหนือได้รื้อถอนเครื่องกระจายเสียงเพียง 1 เครื่อง จากทั้งหมดหลายสิบเครื่องที่ติดตั้งไว้ตามแนวชายแดนออกไป
ในสมัยของนายยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เคยมีการใช้เครื่องกระจายเสียงเปิดข้อความโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือในการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจอย่างมาก
