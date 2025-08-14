ฝรั่งเศส เรียกคืนชีสนิ่ม หลายล็อต จากซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง หลังพบผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการติดเชื้อ
รอยเตอร์ รายงานว่า ฝรั่งเศสเรียกคืน ชีสคาเมมเบิร์ต บรี และชีสนิ่มชนิดอื่นๆ หลายชนิด หลังมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อลิสทีเรีย (Listeriosis) และยังมีอีกหลายคนล้มป่วย หลังทานชีสที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า บริษัท Chavegrand ได้เรียกคืนชีสนิ่มสุกหลายสิบล็อต หลังพบว่า มีความเชื่อมโยงการติดเชื้อลิสเทอเรียกับการรับประทานผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Chavegrand เป็นบริษัทผลิตชีสให้กับเครือซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง เช่น เลอแคลร์ ,คาร์ฟู ขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโอชอง ระบุว่า สายการผลิตเดิมที่เคยใช้ผลิตชีสต้องสงสัยปิดตัวลงแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในขณะนี้ปลอดภัย
กุเลียม อัลเบิร์ท โฆษกของบริษัท กล่าวว่า พวกเราตกใจมาก หลังรู้ว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย ตอนนี้เรากำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าสายการผลิตของเราปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนทั้งหมด เป็นชีสนิ่มที่มีเปลือกเป็นร่องมันเนย ทำจากนมวัวหรือนมแพะ โดยถูกจำหน่ายจนถึงวันที่ 9 สิงหาคมทั่วฝรั่งเศส และต่างประเทศภายใต้ชื่อแบรนด์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายแรกถูกตรวจพบในเดือนมิถุนายน ผู้ติดเชื้อมีอายุระหว่าง 34 – 95 ปี และหนึ่งในผู้เสียชีวิต มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ทั้งนี้ สำหรับ โรคลิสทีเรีย เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียลิสเทอเรีย จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คลื่นไส้ ท้องเสีย และติดเชื้อในเลือดและสมอง มีความเสี่ยงสูงต่อทารกแรกเกิด ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
