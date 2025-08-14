ผลสำรวจ เผย Gen Z เกือบครึ่งหนึ่ง ยอมรับเคยโกหก-เขียนเกินจริง ในเรซูเม่
เว็บไซต์ worklife อ้างอิงผลสำรวจจาก career.io แพลตฟอร์มบริการด้านอาชีพ เผยว่า เจนซีเกือบครึ่งหนึ่ง ยอมรับว่าโกหกตำแหน่งงานในเรซูเม่ ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การจ้างงานที่เปลี่ยนไป จากผลสำรวจดังกล่าว เผยว่า ในบรรดาพนักงานประจำ 1,000 คน พบว่า ผู้สมัครงานวัยเจนซีเกือบครึ่ง (47%) ยอมรับว่า โกหกในใบสมัครงาน เมื่อเทียบกับผู้สมัครรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่มีน้อยกว่าถึง 10%
ขณะเดียวกัน FlexJobs เว็บไซต์หางานออนไลน์ เปิดเผยว่า 1 ใน 3 ของจำนวนพนักงาน 2,200 คน ที่ตอบแบบสำรวจ บิดเบือนความจริงในเรซูเม่ หรือใบสมัครงาน
กามิโล อิซเกียร์โด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ จาก career.io กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มันไม่ใช่เรื่องความเสื่อมถอยทางศีลธรรมอย่างที่หลายคนคิดถึง แต่เป็นเรื่องความสิ้นหวังของตลาด หากพูดถึงแรงกดดันของตลาดแรงงาน มันไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงเรื่องวัฒนธรรม
คนเจนซี เป็นรุ่นแรกที่เติบโตมากับโซเชียลมีเดียอย่างเต็มตัว พวกเขามักจะชอบติ๊กต็อก, อินสตาแกรม และสแนปแชต ซึ่งเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่ดูดี และโชว์แต่การประสบความสำเร็จ จึงไม่น่าแปลกใจที่คนหางานวัยเจนซีหลายคน มักเล่าเรื่องราวอาชีพของตัวเองให้เกินจริง
จากผลสำรวจ กลุ่มคนทำงานเจนซี 29% ยอมรับว่า ไม่ซื่อสัตย์ โดยระบุความรับผิดชอบเกินจริงในตำแหน่งงาน ขณะที่อีก 24% พูดเกินจริงเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ขณะเดียวกัน FlexJobs พบว่า 19% ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสร้งทำเป็นว่ากระตือรือร้นต่อภารกิจของบริษัท ขณะที่ 10% ยืดเวลาการจ้างงานออกไปเพื่อให้ระยะเวลาการว่างงานสั้นลง
อย่างไรก็ตาม จากเว็บไซต์ career.io ได้จำแนกการโกหกหลายแบบที่มักแสดงไว้ในเรซูเม่ เช่น การกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ การรับผิดชอบต่องานเพื่อให้ดูมีความสำเร็จมากขึ้น รวมถึงประวัติการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือ เงินเดือนและสวัสดิการก่อนหน้าที่เคยได้รับ
และเมื่อถามว่า หากผู้รับสมัครจับได้ว่าโกหกในเรซูเม่จะจัดการอย่างไร ทาง career.io ให้คำตอบว่า มีแนวโน้มว่าผู้สมัครจะเสียโอกาสนั้นไป จากข้อมูล บริษัท Checkster แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง ได้ทำการสำรวจ พบว่า 70.6% ของผู้รับสมัครจะไม่จ้างคนที่โกหกในเรซูเม่ แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีเหตุผลที่พอรับได้ และอีก 63% จะไม่จ้างคนที่ให้ข้อมูลเท็จ
