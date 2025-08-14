ต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว เชง เสร็ยร็วต แม่ค้าครีม อินฟลูคนดังกัมพูชา ถูกตำรวจรวบตัวคาบ้านพัก

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เฟรชนิวส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.กันดาล ได้เข้าล้อมจับกุม เชง เสร็ยร็วต เจ้าของร้านโลชั่นชื่อดัง Love Riya

การปฏิบัติการดังกล่าว ได้ดำเนินขึ้นภายใต้การประสานงานของ พนักงานอัยการ และภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้บัญชาการตำรวจจังหวัด ณ บ้านพักของนายเลิฟ ริยา ในเมืองบอเรย์ เอ็มแอล เมืองทัคเมา จังหวัดกันดาล

ทันทีหลังจากจับกุม ตำรวจได้ส่งตัวเธอไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัด เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

ออกนา เชง สเรยราช หรือที่รู้จักกันในชื่อ เลิฟ ริยา เป็นผู้ประกอบการหญิงที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการขายผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เธอได้รับตำแหน่ง “ออกนา” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีชื่อเสียงมาถึงออนไลน์

