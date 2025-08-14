ต่างประเทศ

โฆษกกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องไทย เคารพข้อตกลง13 ข้อ ปล่อยตัวทหารเขมรทั้ง 18 คน

โฆษกกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องไทย เคารพข้อตกลง13 ข้อ ปล่อยตัวทหารเขมรทั้ง 18 คน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เว็บไซต์ Fresh News รายงานว่า พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาแถลง เรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลง 13 ข้อ และปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 คนที่ถูกไทยควบคุมตัวอยู่

พลโท มาลีย้ำว่า กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลง 13 ข้อ โดยการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกกองทัพไทยควบคุมตัวเอาไว้หลังการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ผ่านไป 8 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 15 วัน

“กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยเคารพเจตนารมณ์ของข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง และมุ่งสู่ทางออกโดยสันติ และยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นทางออกที่ถูกต้อง เป็นกลาง และยุติธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่ทั้งสองประเทศ” พลโท มาลีกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ที่ได้เข้าเยี่ยมเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกไทยควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ ได้ยืนยันว่า ทหารทั้งหมดอยู่ในสภาพปลอดภัยดี

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง