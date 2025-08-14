โฆษกกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องไทย เคารพข้อตกลง13 ข้อ ปล่อยตัวทหารเขมรทั้ง 18 คน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เว็บไซต์ Fresh News รายงานว่า พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาแถลง เรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลง 13 ข้อ และปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 คนที่ถูกไทยควบคุมตัวอยู่
พลโท มาลีย้ำว่า กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลง 13 ข้อ โดยการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกกองทัพไทยควบคุมตัวเอาไว้หลังการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ผ่านไป 8 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 15 วัน
“กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยเคารพเจตนารมณ์ของข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง และมุ่งสู่ทางออกโดยสันติ และยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นทางออกที่ถูกต้อง เป็นกลาง และยุติธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่ทั้งสองประเทศ” พลโท มาลีกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ที่ได้เข้าเยี่ยมเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกไทยควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ ได้ยืนยันว่า ทหารทั้งหมดอยู่ในสภาพปลอดภัยดี
