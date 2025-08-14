ต่างประเทศ

โฆษกรบ.เขมรซัด เหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดไม่เกิด หากไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง

ภาพจาก freshnewsasia.com

สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า นายเพ็ญ โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยโฆษกของรัฐบาลกัมพูชา กล่าวว่า เหตุการณ์ทุ่นระเบิดจะไม่เกิดขึ้น หากกองทัพไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงโดยคงกำลังพลประจำการไว้ในพื้นที่เดิมตามที่ได้ตกลงกันไว้

ระหว่างการแถลงข่าวในวันที่ 14 สิงหาคม เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชา–ไทย นายเพ็ญกล่าวว่า เหตุการณ์ทุ่นระเบิดจะไม่เกิดขึ้นเลย หากฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ ด้วยการรักษากำลังพลไว้ในตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายใดๆ อีก เหมือนกับสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กรกฎาคม

โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยเคารพและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและด้วยความจริงใจ และเรียกร้องให้ไทยยุติการใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดมาหลอกลวงประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อปกปิดการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของตนเองโดยทันที

