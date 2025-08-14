สื่อเมียนมาเผย ผู้ปกครองทหาร สั่งรื้อถอนรูปปั้น ‘นายพลออง ซาน’ บิดาแห่งเอกราช โยงปมการเมือง
อิรวดี สื่อเมียนมารายงานอ้างว่า ชาวบ้านในเมืองพะโคของเมียนมาเปิดเผยว่า รูปปั้นของนายพลออง ซาน วีรบุรุษนักต่อสู้ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชของชาวเมียนมา ได้ถูกผู้ปกครองทหารสั่งรื้อถอนออกไปจากที่ตั้งอนุสาวรีย์นายพลออง ซาน ในเมืองพะโค เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 8 สิงหาคม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการรื้อถอนรูปปั้นดังกล่าวอาจมีแรงจูงใจทางการเมือง หรืออาจเกี่ยวข้องกับการปัดเป่าโชคร้ายเพื่อให้นำมาซึ่งความโชคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำกองทัพเมียนมาแสดงออกถึงความเชื่อดังกล่าวให้เห็นอย่างเปิดเผย
ชาวเมืองพะโครายหนึ่งกล่าวว่า ตนเชื่อว่าการรื้อถอนรูปปั้นดังกล่าวอาจมาจากความอิจฉาของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำกองทัพเมียนมา ที่เห็นว่าชาวเมียนมาชื่นชมนายพลออง ซาน ผู้ก่อตั้งและเป็นบิดาแห่งกองทัพเมียนมา โดยก่อนหน้านี้มิน อ่อง ลาย เดินทางมายังอนุสาวรีย์นายพลออง ซานในเมืองพะโค และเรียกร้องให้อนุรักษ์ไว้ แต่แล้วกลับสั่งให้รื้ออนุสาวรีย์นายพลออง ซานออกไป
ทั้งนี้ มิน อ่อง ลายได้มาเยือนอนุสาวรีย์นายพลออง ซานแห่งนี้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม และวันต่อมาได้กลับมาที่อนุสาวรีย์ดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 2
ผู้ปกครองทหารยังห้ามประชาชนเข้าไปในบริเวณอนุสาวรีย์ดังกล่าวด้วย โดยมีการนำเอาเทปกั้นปิดรอบพื้นที่ไว้ ไม่ให้ใครเข้าไปได้
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า มิน อ่อง ลาย ได้สั่งรื้อถอนรูปปั้นนายพลออง ซาน ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเนปยีดอออกไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย
อู ถั่น โซ เนียง นักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่า การรื้อถอนรูปปั้นนายพลออง ซานนั้น อาจเป็นความพยายามที่จะขจัดอิทธิพลของนางออง ซาน ซูจี อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือน ซึ่งเป็นบุตรีของนายพลออง ซาน รวมถึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี)ของนางซูจี ให้ออกไปจากภูมิทัศน์ทางการเมืองของเมียนมา ในขณะที่รัฐบาลทหารจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในปลายปีนี้
โดยผู้ปกครองทหารเชื่อว่าความนิยมสนับสนุนของนางซูจีที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่มาจากความเป็นลูกสาวของนายพลออง ซาน ของนางซูจี ซึ่งพวกเขาคิดว่าการจะทำลายมรดกและอิทธิพลของนางซูจีนั้น จะต้องทำลายความเคารพนับถือของสาธารณชนที่มีต่อบิดาของเธอเสียก่อน ดังนั้นจึงมุ่งเป้าไปที่นายพลออง ซานก่อน
นอกจากนี้ยังมีการมองว่าการขจัดอิทธิพลของนางซูจีด้วยเชื่อว่าจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กองทัพและพรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา(ยูเอสดีพี) พรรคการเมืองตัวแทนในการแสวงประโยชนในภูมิทัศน์ทางการเมืองของเมียนมาได้มากขึ้น
